Audiences, merchandising,… le match NFL à l’Allianz Arena de Munich entre dans l’histoire

À l’occasion de la 10e journée de NFL il y a 10 jours, les Tampa Bay Buccaneers affrontaient les Seattle Seahawks à Munich. Une réussite sur tous les plans à en croire la ligue de football américaine.

Ils étaient 69 811 à l’Allianz Arena dimanche 13 novembre. Non pas pour supporter le Bayern Munich, mais bien pour assister à un match de football américain. Une opération séduction réussie en Allemagne.

Côté retransmission, le diffuseur allemand du match ProSieben a enregistré une audience de 2,7 millions de téléspectateurs. Ce qui en fait ainsi, le match de saison régulière NFL le plus regardé de l’histoire en Allemagne. Seul les trois derniers Super Bowl ont été plus regardés que cette rencontre. Un match qui était également diffusé sur la plateforme de streaming DAZN Allemagne.

Les réseaux sociaux du compte NFL Allemagne ont aussi profité de cet événement. Au total, ce sont plus de 20 millions de vues sur l’ensemble des vidéos postées, plus 360% comparé à une semaine normale. Il y a eu plus 3,4 millions d’interactions avec les fans, une hausse de 717% par rapport à une semaine normale. Enfin, le compte a gagné plus de 30 000 abonnés tout réseaux sociaux confondus, une augmentation de 510% comparé à une semaine normale.

Un record pour les produits dérivés hors USA

Les ventes des produits dérivés le jour du match ont aussi constitué un record pour une rencontre hors États-Unis. Un record confirmé par « Fanatics », revendeur officiel des produits dérivés de la NFL en Europe.

Côté activation, c’était aussi une réussite. La NFL s’était associée à 21 « Brauhäuser » (bars) dans le centre-ville de Munich, où des dizaines de milliers de fans se sont rendus pour profiter d’une ambiance à la sauce NFL.

D’ailleurs, les 4 franchises ayant des droits en Allemagne (les Carolina Panthers, les Kansas City Chiefs, les New England Patriots et les Buccaneers de Tampa Bay) ont créé leur propre bar et mis en place des activités pour les fans. Du 10 au 12 novembre, ces mêmes fans ont également pu observer 32 casques géants (1 pour chacune des 32 équipes de la NFL) sur la célèbre place de l’Odéon.

D’autres projets « internationaux » pour la NFL

Dans l’autre côté de l’Atlantique, la rencontre n’est évidemment pas passée inaperçue. Avec 5,8 millions de téléspectateurs (sans compter ceux de Tampa et Seattle), cette confrontation est devenue le match « international » le plus regardé de l’histoire de la NFL.

Ce match à Munich constitue le début d’une série de rencontres disputée en Allemagne. En effet, la NFL a annoncé en début d’année l’organisation de 4 matchs chez nos voisins allemands d’ici 2025 (2 à Munich et 2 à Francfort).

Cette saison était celle de la mondialisation pour la NFL puisque 5 autres matchs se sont déjà joués hors États-Unis. Celui de Munich donc, mais aussi 3 autres à Londres en octobre dernier. Cette tournée internationale s’est terminé le 21 novembre dernier à Mexico, où le stade Azteca a accueilli la rencontre entre les 49ers de San Francisco et les Cardinals de l’Arizona.

À lire aussi