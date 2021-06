EVIAN surfe sur l’épisode « Coca-Cola X Cristiano Ronaldo » avec le dispositif « Agua » dans les rues de Londres

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo a pointé du doigt Coca-Cola, sponsor de l’UEFA Euro 2020, lors d’une conférence de presse, faisant dans le même temps l’apologie de l’eau (Agua en portugais).

Une sortie médiatique qui a évidemment déclenché une vague médiatique impressionnante à travers le monde. En quelques jours, selon les chiffres de The Metrics Factory, plus de 468 millions d’impressions/vues sur ce sujet Coca-Cola ont été générées sur les principaux réseaux sociaux en quelques jours, soit un équivalent publicitaire de 4,9 millions d’euros.

Quelques jours après l’inspiration d’Ikea qui a rebondi sur l’épisode avec sa bouteille d’eau en verre rebaptisée « Cristiano », c’est au tour de la marque d’eau EVIAN de surfer sur la vague avec un dispositif de street marketing dans les rues de Londres.

Une équipe évènementielle EVIAN est en effet partie à la rencontre de londoniens sur des terrasses de bars et autre City Stades pour leur offrir des t-shirts et bobs avec l’inscription « Agua » et les célèbres montagnes du logo de la marque. L’occasion de rencontrer des passionnés de football qui vibrent actuellement pour l’UEFA Euro 2020.

Cristiano says #drinkwater, we say 7 is the best number in the world! #stayhydrated #CR7 pic.twitter.com/P0rQOpedJl

— evian (@evianwater) June 16, 2021