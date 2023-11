Exit Castore, Kappa nouvel habilleur des 24 Heures du Mans jusqu’en 2026

Alors que l’Automobile Club de l’Ouest digère le centenaire des 24 Heures du Mans organisé il y a quelques mois, l’organisation officialise la signature d’un nouveau contrat équipementier avec Kappa.

Dans le détail, la marque italienne devient Habilleur Officiel Sportswear des 24 Heures du Mans et succède à Castore, dont le contrat initial avait été signé jusqu’en 2024.

Le contrat signé pour trois ans entre Kappa et l’ACO (éditions 2024, 2025 et 2026) a été négocié par IMG Licensing, organisme en charge de la commercialisation exclusive des droits de licence pour la marque « 24 Heures Le Mans ».

En tant qu’habilleur officiel sportswear, Kappa fournira notamment des tenues à l’ensemble des équipes permanentes de l’ACO et proposera une collection sous licence 24H Le Mans chaque année.

« L’un des enjeux que nous avons, c’est de ne pas se contenter que de la F1 » nous précisait il y a quelques semaines Rémi Garnier, Country Manager Kappa France, dans un longue interview consacrée au partenariat avec BWT Alpine F1. « Nous aurons des annonces à faire très prochainement sur le Motorsport, notamment sur les deux roues et l’endurance ». Reste à savoir dorénavant quel sera le contrat dans la moto…

« Cette collaboration sera l’occasion de dévoiler des collections uniques dédiées aux 24 Heures du Mans, mélangeant sport et lifestyle et l’ADN de nos marques »

« C’est avec beaucoup de fierté que nous officialisons notre partenariat avec les 24 Heures Du Mans, la plus grande course d’endurance au monde » précise Rémi Garnier, Country Manager Kappa France, dans un communiqué. « Nous sommes très heureux chez Kappa de nous ancrer plus fort dans le sport automobile et de poursuivre notre engagement sur ce terrain de jeu au côté d’une marque iconique et centenaire. Cette collaboration sera l’occasion de dévoiler des collections uniques dédiées aux 24 Heures du Mans, mélangeant sport et lifestyle et l’ADN de nos marques et ciblant de nombreux fan à travers le monde. Nous équiperons également tout le staff de l’ACO et activerons ce partenariat régulièrement afin d’engager les fans à travers nos marques. »

« Au nom de l’ensemble de l’Automobile Club de l’Ouest, je souhaite la bienvenue à Kappa, une marque emblématique et qui dispose d’un ancrage historique avec le sport. Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau partenaire dans la grande famille des 24 Heures du Mans, à l’heure où l’endurance connaît un engouement sans précédent. Kappa va ainsi apporter une nouvelle impulsion à notre marque et proposer des gammes qui feront rayonner les 24 Heures du Mans. » ajoute Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest.

La course des 24 Heures du Mans 2023 a connu une affluence record de 325 000 spectateurs et une fréquentation de 431 967 personnes uniques sur le circuit entre le 4 et le 11 juin (en hausse de près de 50% par rapport à 2022).

A lire aussi