La Ligue 1 lance son badge « Top Scoreur » sur le maillot, bientôt un sponsor associé à ce programme ?

A l’aube de la 13ème journée de Ligue 1 Uber Eats qui se dispute ce week-end, la Ligue de Football Professionnel (LFP) lance la distinction « Top Scoreur ».

Pour célébrer le meilleur butteur du Championnat, la LFP met en place un nouveau badge « S1 » qui sera apposé sur le maillot du Top Scoreur lors de chaque journée.

« Le badge S1 symbolise la rencontre entre la lettre « S » de Scoreur et le chiffre 1, réunis sur un circuit qui illustre la course que vont se livrer les buteurs. En y regardant de plus près, on peut également voir les 34 lignes qui constituent le fond, comme les 34 journées de Ligue 1 Uber Eats. Le tout en de couleur dorée, pour symboliser l’excellence et la plus haute marche du classement » précise la Ligue dans un communiqué. Un design réalisé par Tyrsa.

Reste à savoir si ce nouveau programme sera associé à un partenaire...Quelles marques verriez-vous bien s’associer à ce « Top Scoreur » ?

Actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 buts, Kylian Mbappé sera le premier à porter le badge qui sera visible sur le maillot du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco vendredi au Parc des Princes. Comme le précise la LFP, Pedro Miguel Pauleta sera présent au stade pour remettre ce maillot à l’attaquant français et lancer ainsi ce nouveau programme « Top Scoreur ».

Le premier détenteur du badge #TopScoreur 🥇 Pour l'occasion, on se remémore tous les buts de @KMbappe cette saison ⚽️#S1 I @PSG_inside pic.twitter.com/Qnxqjq5HDM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 24, 2023

« Après chaque journée, la course au badge Top Scoreur sera magnifiée par une vidéo mettant en scène les protagonistes du classement des buteurs. Au fil des journées et de l’évolution du classement, le badge sera donc susceptible de changer de propriétaire jusqu’à la consécration finale à l’issue de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, programmée le samedi 18 mai 2024, et la remise du trophée du meilleur scoreur S1 de la saison »

