Roland-Garros 2022 : Amazon Prime Vidéo présente son dispositif et accueille Guy Forget comme nouveau consultant

Dix sessions de soirée, les matches du court Simonne Mathieu, l’intégralité des demi-finales des tableaux hommes et femmes, mais aussi les qualifications de ce Roland-Garros 2022 (22 mai – 5 juin) seront à suivre sur Prime Vidéo Sport.

La plateforme en ligne s’offre également Guy Forget, ancien directeur du tournoi, dans son équipe de consultants.

La saison de terre battue a commencé cette semaine avec le Rolex Monte-Carlo Masters. Ça sent l’ocre à plein nez. Pour le plus grand plaisir des amoureux du tennis. Et Roland-Garros (22 mai – 5 juin) approche à grands pas. Dans un mois débuteront les qualifications du Grand Chelem parisien. Le moment est donc bien choisi pour Prime Vidéo Sport, un des diffuseurs du tournoi, pour présenter son dispositif.

10 sessions nocturnes

Comme l’an passé, Prime Vidéo Sport diffusera les sessions de soirée, au nombre de dix en 2022, mais aussi tous les matches du court Simonne Mathieu, et l’intégralité des demi-finales des tableaux hommes, femmes, en simple, double et même double mixte.

Petite nouveauté, la plateforme en ligne ouvrira une visibilité aux qualifications en diffusant en direct deux courts chaque jour du 16 au 22 mai. L’occasion de découvrir de jeunes pépites françaises ou de voir batailler des terriens aguerris.

Qui pour animer tout ça ?

Pour faire monter la sauce, Prime Vidéo a présenté une partie de son dispositif qui vous fera vivre ce Roland-Garros 2022. Avec un petit nouveau cette année : l’ex-directeur du tournoi Guy Forget.

L’ancien 4e joueur mondial a switché de poste avec Amélie Mauresmo, consultante pour Prime Vidéo l’an passé, qui est devenue, en décembre 2021, la nouvelle directrice des Internationaux de France jusqu’en 2024.

Santoro et Bartoli de retour

Guy Forget viendra apporter son expertise aux côtés d’autres anciens joueurs déjà présents l’année dernière comme Fabrice Santoro ou Marion Bartoli.

« Nous sommes ravis d’accueillir Guy Forget dans l’équipe de consultants, et d’autres nouveaux visages seront annoncés avant le début du tournoi en mai, explique Alex Green, directeur général de Prime Video Sport pour l’Europe. « Nous nous réjouissons également du retour du public à Roland-Garros qui apportera une nouvelle dimension sur les courts comme pour les membres Prime, particulièrement lors des sessions de soirée. »

A la présentation, Prime Vidéo a renouvelé sa confiance à Thibault Le Rol et Clémentine Sarlat.

Cette équipe proposera des analyses d’experts et des commentaires des matches pendant toute la durée du tournoi, en direct du plateau surplombant le court Philippe-Chatrier. Le rendez-vous est donné, on en salive déjà.

Prime Video est disponible en France et inclus dans l’abonnement à Amazon Prime proposé à 49€ par an (ou de 5,99€ par mois).

