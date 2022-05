Formule 1 – Focus sur la Fan Experience et le ticketing du Grand Prix de Miami 2022

Ce week-end, Miami accueille le grand cirque de la Formule 1 sur le site du Hard Rock Stadium. Un évènement qui dépasse le cadre sportif.

Monaco doit-il se faire du soucis ? Considéré comme la course la plus glamour de la saison, le Grand Prix Monégasque voit arriver un concurrent sérieux avec le « Crypto.com Miami Grand Prix », nom donné à la course suite au contrat de Naming signé avec l’acteur des cryptomonnaies pour 9 ans.

Alors que des centaines de milliers de fans auront la chance de participer à l’évènement du jeudi au dimanche (environ 80 000 tickets pour la course dimanche), la ville de Miami et ses commerçants peuvent se frotter les mains. Les retombées économiques de ce Grand Prix de F1 seront importantes et pourraient surpasser celles d’un Super Bowl. Le chiffre de 50 millions de dollars est évoqué juste pour le Comté de Broward.

Un faux port de plaisance au coeur du circuit

Pour sa première édition, le Grand Prix de Formule 1 a Miami se doit de marquer les esprits. Bien évidemment, l’identité visuelle mise sur des couleurs flashy et la course disputée autour du Hard Rock Stadium devrait être identifiable par les téléspectateurs dès le premier coup d’oeil.

Au coeur du circuit, les organisateurs ont notamment installé une marina (port de plaisance) avec une fausse mer accompagnée de vrais yachts. Sur ce point là, Monaco gardera certainement une longueur d’avance…

Un fan a réalisé il y a quelques jours une vidéo filmant le site à l’aide d’un drone, de quoi offrir un premier aperçu réel du site en configuration Grand Prix de F1.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP‘s fake harbour 😂 pic.twitter.com/LB48SQgedq — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 3, 2022

Quand un pilote va célébrer son podium dans la marina du circuit de Miami…pic.twitter.com/EtLZtDB94P — Jean-Louis Tricot 🇺🇦 (@JLTricot) May 2, 2022

Notons que cette marina sera adossée à un espace de réception baptisé « MSC Cruises Yacht Club », du nom du croisiériste, sponsor de la Formule 1 depuis cette saison.

Fan Experience et ticketing

Pour ce Grand Prix de Miami, l’organisation a évidemment soigné l’accueil des fans avec une large offre ticketing, que ce soit pour le grand public ou pour les hospitalités proposant plus qu’un simple siège. Tout autour du circuit, de nombreux spots proposeront ainsi une expérience complète avec du food & beverage, on pense évidemment à la traditionnelle offre VIP « Paddock Club » mais pas que.

La vidéo ci-dessous vous offre une présentation complète du site (campus) et les différentes offres proposées aux spectateurs. McLaren, Ferrari, Red Bull ou encore Mercedes auront des espaces de réception dédiés. Interrogé par Reuters, le directeur de l’écurie McLaren Zak Brown a confié que son équipe était celle qui avait acheté le plus d’hospitalités pour ce Grand Prix. « Ça va être génial. Je n’ai jamais vu de demande ou de buzz pour un Grand Prix comme je l’ai vu pour Miami. Nous aurions pu facilement doubler notre capacité d’accueil. »

Pendant le long week-end, de nombreux évènements, soirées et concerts seront organisés sur place et aux alentours.

Concernant l’expérience food, de nombreux restaurants de Miami présenteront leurs délices comme Seaspice, Michael’s Genuine, Harry’s Pizza, Groot Hospitality, Casa Tua ou encore ZZ’s Club. Le spécialiste de la restauration Sodexo Live! proposera également une carte spécifique.

Sur le site, les gobelets en aluminium Ball seront proposés par la société Ball Corp.

Comme le tournoi de tennis de Miami, le Grand Prix de Formule 1 aura également son cocktail signature avec le « MIA Margarita » proposé par la Tequila Herradura.

Meet the MIA Margarita, our refreshing #MiamiGP Signature Cocktail feat. @HerraduraTeq 🤩 pic.twitter.com/COvyTs11YG — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) April 29, 2022

Une course qui sera à suivre en France sur CANAL+ pour celles et ceux qui n’auront pas la chance d’être sur place.

La Formule 1 débarque à Miami 🌴🇺🇸 Ce week-end #RDVAuPremierVirage du tout premier #MiamiGP de l’histoire ! pic.twitter.com/IWYx5xoiUN — CANAL+ (@canalplus) May 3, 2022