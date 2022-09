Formule 1 : Zoom nouveau partenaire de l’écurie Oracle Red Bull Racing

En cette semaine de Grand Prix des Pays-Bas, l’écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing officialise la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Zoom Video Communications Inc.

La plateforme de communication a signé un contrat pluriannuel et bénéficiera notamment d’une visibilité sur les monoplaces RB18 et les combinaisons de course des pilotes Max Verstappen et Sergio Perez. Les services Zoom (chat, meetings, events) seront également utilisées par l’équipe.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Zoom », a déclaré Christian Horner, CEO de l’équipe Oracle Red Bull Racing, dans un communiqué. « Leur approche avant-gardiste des communications est en adéquation avec notre état d’esprit. Les équipes de Zoom sont rapides, sûres et fiables dans tout ce qu’elles proposent. L’expérience de Zoom en matière d’innovation va améliorer nos capacités de communication et nous fournir une plateforme intégrée qui continuera à lier l’ensemble de l’équipe. »

Pour rappel, Zoom est Partenaire de la Formule 1 depuis 2021. En 2020, en pleine pandémie, la F1 s’était également associé à Zoom pour lancer une offre d’hospitalité virtuelle.

