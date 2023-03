Le quintuplé d’Erling Haaland en Ligue des Champions, du pain bénit pour Nike et Puma

Toujours sans équipementier chaussures officiel, Erling Haaland vient d’éblouir l’Europe avec un quintuplé en 8e de finale retour de l’UEFA Champions League contre le RB Leipzig.

Aux pieds, Haaland portait le tout dernier modèle Phantom de Nike, de quoi réjouir la marque à la virgule.

On savait que le cyborg norvégien n’était pas un attaquant comme les autres. Hier, il est devenu le 3e joueur à marquer 5 buts en un match de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, après Lionel Messi et Luiz Adriano.

Il fait partie de ces joueurs qui veulent rentrer dans l’histoire. Il y est parvenu le mardi 14 mars 2023 en portant une paire de Nike.

Le quintuplé d’Haaland en vidéo

Sans contrat depuis janvier 2022, la bataille des équipementiers fait rage autour d’Haaland. Comment un joueur de son statut peut rester plus d’un an sans sponsor crampons ? Vous vous en doutez, ce ne sont pas les propositions qui manquent.

En février dernier, le journal anglais The Athletic nous apprenait que Nike allait formuler une offre à l’attaquant citizen. 23 millions d’euros par an environ, 20 millions de livres selon le journaliste David Ornstein, fin février. adidas et Puma auraient également été intéressés par le dossier. Ces derniers mois, l’attaquant norvégien a ainsi porté les marques adidas, Puma et Nike en les exposants notamment sur les réseaux sociaux. Idéal pour faire monter les enchères.

Hier, pour son quintuplé, l’attaquant de Manchester City portait donc le tout dernier modèle Phantom de la marque, la « Nike Gripknit Phantom GX Elite Fusion ». Une nouvelle collection de crampons en vente sur le site de Nike.com à plus de 250 euros.

L’un des plus gros contrat de l’histoire

Lors de la Coupe du Monde 2022, son avocate et représentante, Rafaëla Pimenta déclarait au média brésilien Globo, « Nous allons annoncer le nouveau sponsor de Haaland très bientôt et il s’agit du plus gros contrat de sponsoring de l’histoire du football ».

Si le contrat avec Nike venait à se confirmer et s’officialisait, il sera alors temps pour les journalistes bien informés de savoir réellement qui a le plus gros contrat équipementier dans le football entre Haaland, MBappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo… Selon Forbes, Neymar gagnerait actuellement 25 millions d’euros par an grâce à sa collaboration avec Puma.

Sur ses réseaux sociaux, Erling Haaland a récemment mis en avant la collection Nike x Tiffany & Co.

Quoiqu’il en soit, rien n’a encore été officialisé. Mais Nike doit tout de même se réjouir à l’heure actuelle. Si les 5 buts de Haaland sont vus et revus à travers le monde, c’est aussi un géant blond avec des Nike qu’on voit marquer. Ça, forcément, ça plaît à la firme américaine. Une performance sportive qui ravira également Puma, l’équipementier de Manchester City. D’ailleurs, la marque propose actuellement -25% sur son site Puma.com avec le code promo « FF2023 ». Idéal pour acheter votre maillot du club anglais.

Et pour être vraiment complet, on peut également dire que même adidas tire profit de cette performance sportive exceptionnelle. En tant que ballon officiel de l’UEFA Champions League, la marque aux trois bandes a également eu une exposition média intéressante avec de nombreuses photos du norvégien et du ballon du match qui ont circulé en TV et sur le digital.

