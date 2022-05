Fan Experience : La Fanfare BNP Paribas de retour dans les tribunes pour Roland-Garros 2022 (We Are Tennis Fan Academy)

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros qui marque le retour des spectateurs (jauge pleine), BNP Paribas a décidé de renouveler son activation de sa « fanfare ».

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le parrain officiel du tournoi (le plus haut niveau de partenariat) va une nouvelle fois se faire remarquer par la présence de la We Are Tennis Fan Academy (WATFA).

Lancée en 2015 avec le soutien de John McEnroe, cette initiative visait à l’époque à insuffler une nouvelle dynamique dans les tribunes avec la présence de supporters bouillants dont certains « instrumentalisés » (comprenez équipés d’instruments).

Pour cette édition 2022, BNP Paribas annonce la présence de plus de 500 supporters invités tout au long du tournoi pour animer les 10 sessions de soirée du tournoi.

Des personnalités, joueurs et joueuses de tennis français se joindront aux fans pour partager ces

sessions lors des matchs en night session diffusés en exclusivité sur Prime Vidéo.

Lundi 23 mai : Evan Fournier

Mercredi 25 mai : Claude Dartois (Koh Lanta)

Samedi 28 mai : LeKemar

Dimanche 29 mai : Cartman

Lundi 30 mai : Chloé Jouannet

Mardi 31 mai : Nino Arial

Mardi 31 mai : Jérôme Niel

Mercredi 1er juin : Estelle Denis

Aimé ou détesté, le dispositif WATFA, que nous avions testé de l’intérieur en 2015, ne devrait donc pas passé inaperçu cette année à Roland-Garros. Reste à savoir si l’ambiance proposée (souvent « Coupe Davis ») correspondra au « standing » des sessions de soirée…