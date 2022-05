PSG – Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi s’expriment sur les droits à l’image et le sponsoring

Cet après-midi, le Paris Saint-Germain a organisé une conférence de presse en présence de Nasser Al-Khelaïfi, Président du club, et Kylian Mbappé. Le thème ? La prolongation de l’attaquant français jusqu’en 2025 annoncé samedi dernier.

En fin de conférence de presse, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi se sont notamment exprimés sur le droit à l’image et le sponsoring. L’attaquant français est ainsi revenu sur l’épisode en Equipe de France il y a quelques semaines.

« Ce qui est drôle, je ne sais pas si c’est drôle pour vous aussi, mais avant ce rassemblement de Mars, je crois que personne n’a fait ne serait-ce qu’un article, même pas une brève sur les droits à l’image » a précisé Mbappé « Il a fallu qu’il se passe ce truc… il veut pas faire ça, il a dit ça… »

« On a parlé des mois de sportif, des heures d’image et des minutes d’argent, ça a duré 5 minutes »

Concernant le PSG et sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé a ajouté : « Pour être honnête, on a parlé des mois de sportif, des heures d’image et des minutes d’argent, ça a duré 5 minutes, ça a été très rapide, il n’y a eu aucun problème, juste ce petit quiproquo en sélection que l’on va régler très très vite, il ya une compétition qui arrive et un pays à faire gagner, on ne va pas se créer des problèmes »

Kylian Mbappé sur ses droits à l’image: « Je ne demande pas grand chose (…) j’ai envie de gérer ma carrière comme je l’entends » pic.twitter.com/tD9cS1f9Rx — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) May 23, 2022

« Le football a changé… je ne demande pas grand chose, c’est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé… » ajoute Mbappé. « J’ai une carrière et je veux la gérer comme je l’entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner… je ne veux pas révolutionner le football, je n »y arriverai pas et ce n’est pas mon objectif, ce n’est pas mon combat, j’ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière, je ne vais pas toujours chercher les problèmes… mais c’est quelque chose de simple, le président (Noël Le Graët) a parlé… il n’y a pas de problème, on va régler ce problème rapidement.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a ajouté que Kylian a toujours respecté les partenaires du club et que ce dernier faisait souvent plus que ce qu’il y avait dans le contrat. « C’est quelqu’un de respectueux, on a jamais eu de problème, il fait beaucoup pour le club, nos actions caritatives… il a des grandes valeurs ».

