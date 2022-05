Tennis – Corentin Moutet rejoint 4Success Group pour le sportif et le sponsoring

Il y a quelques jours, 4Success Group a annoncé l’arrivée du joueur de tennis français Corentin Moutet dans ses rangs.

4Success Group est un groupement d’agences, spécialisé dans la gestion de Talents, composé de 4 entités spécialisées dans le Sport (4Success), l’Influence (House of Stories), l’Entertainment (B&W Agency) et le Management de carrière (BBC Management).

« Corentin est le premier talent que nous accompagnons sur tous les aspects de sa carrière, sportif + image » explique l’agence dans un communiqué. « Nous sommes d’autant plus ravis de collaborer avec lui que sa riche personnalité nous a tout de suite séduit! […] Corentin a une personnalité riche qui possède plusieurs cordes à sa raquette, dont une grande passion pour la musique et la littérature ! Une pépite à suivre de très près… Les agences du groupe l’accompagneront dans la gestion de sa carrière sportive mais également dans sa communication et ses partenariats. »

Les principaux partenaires de Corentin Moutet sont Asics et Wilson.

Récemment, 4Success Group a notamment accompagné Betway et Jérôme Rothen dans leur rapprochement.