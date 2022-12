Qatar 2022 / Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Je suis sûr que nous atteindrons la barre des cinq milliards de téléspectateurs dans le monde »

Aujourd’hui, le Président de la FIFA Gianni Infantino tire un premier bilan de la Coupe du Monde de football 2022 disputée au Qatar.

Au lendemain des derniers 1/8es de finales, l’instance a communiqué de nombreux chiffres sur l’audience TV des matchs de poules ou encore l’affluence dans les stades et le FIFA Fan Festival.

« J’ai vu tous les matches, et il s’agit tout simplement de la plus belle phase de groupes d’une Coupe du Monde de la FIFA, ce qui est très prometteur pour le reste de la compétition » déclare le Président de la FIFA. « Nous avons assisté à des rencontres de très grande qualité dans des stades magnifiques. Nous nous y attendions, mais le public a, lui aussi, été extraordinaire, avec plus de 51 000 spectateurs en moyenne. »

« Le tournoi a battu des records d’audience télévisuelle, déjà plus de deux milliards de téléspectateurs, c’est phénoménal », a-t-il poursuivi. « Sans compter les deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et les quelques centaines de milliers chaque jour dans les stades, encourageant tous leurs sélections dans une ambiance exceptionnelle, les buts somptueux, une effervescence fabuleuse, les coups de théâtre et les surprises. »

« Je suis sûr que nous atteindrons la barre des cinq milliards de téléspectateurs dans le monde »

Officiellement, les chiffres publiés à la fin de la phase de groupes ont montré une affluence cumulée de 2,45 millions pour les 48 premiers matchs.

« Nous espérons que le succès qui a marqué les débuts de la Coupe du Monde de la FIFA se poursuivra jusqu’à la fin de la compétition. Je suis sûr que nous atteindrons la barre des cinq milliards de téléspectateurs dans le monde » ajoute Gianni Infantino. « Concernant la fréquentation des stades, presque tous les matches se jouent à guichets fermés. Les Fan Festivals et les Fan Zones regorgent également de visiteurs venus fêter l’événement. »

Lors de la précédente Coupe du Monde 2018 en Russie, la FIFA avait revendiqué 3,572 milliards de téléspectateurs, incluant la télévision (au domicile et hors domicile) et les plateformes numériques.

