Jean-Claude Blanc nouveau CEO d’INEOS Sport à partir de février 2023

Quelques jours après l’officialisation du futur départ de Jean-Claude Blanc de son poste de directeur général délégué du Paris Saint-Germain depuis 2011, Jean-Claude Blanc va rejoindre INEOS.

Voilà donc le nouveau challenge de l’ex directeur général du PSG. Dans son communiqué annonçant son départ, le club de capitale précisait qu’il allait « poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 ». Ce nouveau défi se fera donc au côté de Sir Jim Ratcliffe, puisqu’il deviendra ainsi CEO d’INEOS Sports à partir de février 2023.

Son rôle est bien défini. Jean-Claude Blanc « supervisera l’ensemble du portefeuille sportif d’INEOS, qui couvre le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied » explique son futur nouvel employeur. Il sera également responsable du développement des installations de chacune des équipes du clan INEOS.

Ces dernières années, le groupe spécialisé dans la chimie et propriété du milliardaire anglais Jim Ratcliffe a multiplié les investissements dans le domaine du sport : Mercedes-AMG Petronas F1 Team, OGC Nice, FC Lausanne Sport, Racing Club Abidjan, l’équipe cycliste INEOS Grenadiers. En parallèle, INEOS est également sponsor du British Challenge pour la 37e America’s Cup, les All Blacks ou encore d’Eliud Kipchoge.

Le communiqué précise aussi que la direction des « activités sportives reste du ressort de la direction de chaque équipe ». Autrement dit, il n’aura pas le même rôle qu’au Paris Saint-Germain et ne deviendra pas le directeur général de l’OGC Nice.

« Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes » – Jim Ratcliffe, président d’INEOS

« Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d’INEOS et de guider, avec le conseil d’administration d’INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand. » explique Jean-Claude Blanc dans le communiqué.

« Je suis ravi d’accueillir Jean-Claude en tant que CEO d’INEOS Sport, avec ses nombreuses années d’expérience dans différents sports. Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives avec une ambition particulière d’élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes » ajoute Jim Ratcliffe, président d’INEOS.

