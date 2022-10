Rugby – Les audiences de CANAL+ pour les matchs TOP 14 en ce début de saison 2022-2023

Le championnat français de rugby n’a jamais été aussi attractif et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) souhaite le faire savoir en communiquant quelques chiffres d’audiences TV et affluences dans les stades.

Après 8 journées de TOP 14, les audiences sur Canal+ et ses chaines sport ont augmenté de 12% par rapport à la saison dernière.

Avec des matchs notamment exposés en soirée le samedi et le dimanche, la chaîne revendique plus de 2 millions de téléspectateurs cumulés en moyenne par journée. Pour un seul et unique match, les audiences sont évidemment inférieures. Stade Toulousain – RC Toulon diffusé le dimanche 11 septembre dernier à 21h sur CANAL+ a ainsi enregistré une audience moyenne de 753 000 personnes.

L’émission « Canal Rugby Club » animée par Isabelle Ithurburu connaît également une augmentation d’audience. Diffusé en clair le samedi soir, le magazine totalise une hausse de 30%.

« Le TOP 14 se vit en exclusivité et en intégralité sur nos antennes, … avec 2 matches en prime, le samedi soir et le dimanche soir… La forte progression des audiences est le reflet de cette nouvelle programmation puisque nos abonnés suivent désormais le feuilleton TOP 14 comme une série. Mais c’est aussi la conséquence du travail continu de la LNR (Ligue National de Rugby) et des clubs pour renforcer la valeur de la compétition » précise Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+, dans un communiqué.

L’attractivité du Top 14 se fait aussi ressentir dans les stades. 748 914 fans se sont déjà rendu dans un stade du rugby depuis le début de la saison 2022/23. Avec une moyenne de 13 373 supporters par rencontre, le Top 14 enregistre son record d’affluence.

