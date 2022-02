Football – A quoi ressemblent les crampons Puma fabriqués à partir de matières recyclées ?

Puma a dévoilé il y a quelques jours deux paires de crampons rééditées, l’Ultra 1.3 et la Future Z 1.2. Leur particularité ? Elles sont conçues à partir de matériaux recyclés, dans le cadre du partenariat de la marque allemande avec l’initiative First Mile.

Puma prend soin de son image environnementale. La preuve en est avec la réédition de deux modèles de crampons : l’Ultra 1.3 et la Future Z 1.2. Petite originalité, ils sont cette fois fabriqués avec du fil recyclé.

Des chaussures plus légères

Ce plastique provient de bouteilles collectées par le réseau First Mile, qui soutient des projets de micro-économie au Honduras, en Haïti et à Taiwan. La marque allemande collabore avec ce réseau depuis 2019, mais c’est la première fois que l’entreprise utilise les fils recyclés pour produire des crampons.

« Le plastique est trié, nettoyé, déchiqueté, filé puis tissé en une maille technique extensible pour créer des chaussures de football qui permettent de jouer plus vite, en étant un peu plus légères », explique Puma dans un communiqué.

Portées par Rafael Varane et Vicky Losada

Quoi qu’il en soit, le résultat est plutôt bluffant. L’Ultra 1.3 est une chaussure bleu foncé. Elle contient 21% de matériaux recyclés dans sa tige. La paire va être portée par Rafael Varane, défenseur des Bleus et de Manchester United.

La Future Z 1.2 est, elle, blanche et bleue avec un logo Puma jaune sur le devant de la chaussure. Elle sera portée par la joueuse star de Manchester City Vicky Losada.

« Nous nous dirigeons vers des chaussures plus durables qui préservent les performances de haut niveau de nos paires signature »

« Ce projet est très important pour PUMA, car nous continuons à utiliser davantage de matériaux recyclés et durables dans les produits de football, s’est réjoui Dominique Gathier, Senior head of product line management teamsport footwear chez Puma. « Nous avons déjà lancé des collections First Mile avec nos clubs sous licence AC Milan et Manchester City, nous sommes donc très heureux de lancer des chaussures dans le cadre de cette initiative. Il s’agit d’une première étape alors que nous nous dirigeons vers des chaussures plus durables qui préservent les performances de haut niveau de nos paires signature. »

