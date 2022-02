Les premières conséquences de la guerre en Ukraine sur le « sport business »

Vladimir Poutine a annoncé jeudi matin une opération militaire en Ukraine, synonyme de déclaration de guerre. Un événement qui n’est pas sans conséquence dans le milieu du sport et son économie.

Le championnat ukrainien de football a été suspendu, la finale de la Ligue des Champions devrait être délocalisée de Russie alors que le club allemand de Schalke 04 a annoncé le retrait du sponsor russe Gazprom de son maillot. Des pilotes de Formule 1 assurent déjà vouloir boycotter le Grand Prix de Russie.

Le monde est en alerte depuis la déclaration à la télévision, ce jeudi 24 février, de Vladimir Poutine. Le chef d’état russe a annoncé avoir lancé une opération militaire sur le sol ukrainien.

Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes dont la capitale Kiev, Kharkiv, deuxième ville du pays, ou encore Donetsk, connu des fans de sport pour son club de football, le Chakhtar. Réfugiés dans un hôtel, certains joueurs étrangers du club, des Brésiliens notamment, demandent d’ailleurs de l’aide dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Les instances et clubs de sport n’ont pas trainé pour réagir. Le championnat d’Ukraine a d’ores et déjà été suspendu. L’UEFA a convoqué une réunion extraordinaire de son comité exécutif qui se tiendra vendredi matin à 10 heures.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

Ligue des champions : pas de finale à Saint-Pétersbourg ?

La finale de l’édition 2021-2022 de la Ligue des champions, prévue le 28 mai, ne se déroulera pas à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg (Russie). La décision a été prise en urgence ce jeudi par l’UEFA, selon une information rapportée par l’agence Associated Press et le Times.

BREAKING: UEFA will no longer stage this season's Champions League final in St. Petersburg after Russia attacked Ukraine, The Associated Press has learned. by @RobHarrishttps://t.co/sB9dcD9rv4 — AP Sports (@AP_Sports) February 24, 2022

Selon le New York Times, la finale de l’UEFA Champions League 2022 sera déplacée en France et se déroulera au Stade de France.

💎Champions League Final Will Be Played in Paris, Not Russia – The New York Times https://t.co/zwkcB4dcBm — tariq panja (@tariqpanja) February 25, 2022

Gazprom va disparaitre du maillot de Schalke 04

Le club allemand de Schalke 04, pensionnaire de Bundesliga 2, a annoncé avoir retiré le nom et le logo du fournisseur de gaz russe Gazprom de ce maillot, «au vu des événements, développements et aggravations des derniers jours», explique le club de Rhur sur son site internet.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

La société russe est également sponsor de l’UEFA Champions League depuis de nombreuses années et sur le cycle actuel 2021-2024.

Des pilotes refusent de disputer le Grand Prix de Russie

Le monde de la Formule 1 se manifeste également. Les deux champions du monde Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari) se sont montrés en faveur d’une annulation du Grand Prix de Sotchi, prévu le 25 septembre.

🏎️ #F1

🇷🇺 Max Verstappen et Sebastian Vettel refusent de participer au GP de Russie en septembre prochain !https://t.co/rQfgIxnCsd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2022

« Je me suis réveillé choqué, racontait ce jeudi matin l’allemand en conférence de presse en Catalogne, où ont lieu les essais de pré-saison. C’est horrible de voir ce qu’il se passe. Pour ma part, mon opinion est que je ne devrais pas y aller, je n’irai pas. »

« Quand un pays est en guerre, il n’est pas juste de courir là-bas », a lui commenté le champion du monde en titre Max Verstappen.