PwC France nouveau Partenaire Officiel de Paris 2024

Aujourd’hui, PwC France a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Paris 2024. Le cabinet de conseil et d’audit devient partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ainsi que de l’Équipe de France Olympique et Paralympique pour Tokyo cet été, Pékin 2022 et Paris 2024.

Dans le cadre de son partenariat avec Paris 2024, PwC France accompagnera notamment les équipes du comité d’organisation sur des sujets liés à la finance, la gestion des ressources humaines, le pilotage de projet, le juridique, l’audit interne ou encore la gestion des risques.

« Avec PwC France, nous avons fait le choix de l’expertise pour nous accompagner et nous aider à proposer un nouveau modèle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques : un modèle plus responsable, plus durable, plus solidaire et plus inclusif, en réponse aux grands défis de notre époque » précise Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué. « Grâce à son expérience dans la conduite de projets d’envergure et son expertise sur des problématiques comme la transition énergétique ou l’innovation, PwC France va nous aider à relever ce défi. »

Au rang de « Partenaire Officiel » de Paris 2024, PwC France rejoint Cisco, FDJ et Le Coq Sportif.