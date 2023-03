Football – La nouvelle Puma King abandonne le cuir de kangourou et adopte une nouvelle technologie « K-Better »

Puma a révélé le nouveau modèle de sa chaussure légendaire de football, les « Puma King ». Ce modèle, chargé d’histoire, s’apprête à vivre une petite révolution en s’équipant d’une toute nouvelle technologie.

Cruyff, Maradona, Pelé, Eusébio… Non, ce n’est pas la liste des meilleurs joueurs de tous les temps. Quoique ! C’est en tout cas celle des joueurs qui ont porté un jour ce modèle légendaire, les « Puma King ». Alors que la marque allemande a dévoilé, aujourd’hui un nouveau coloris, l’annonce qui accompagne sa sortie résonne comme une petite révolution pour la gamme.

Fini le cuir de kangourou et place à la technologie K-Better. « Un matériau supérieur et entièrement nouveau » explique Puma. La marque veut en finir avec la production d’articles issus de cuir animal. Sa conception permet également d’obtenir une tige fabriquée à partir d’au moins 20% de matériaux recyclés.

Les différents tests réalisés par Puma ont prouvé que cette technologie était supérieure au King K-Leather jusque-là utilisé. Précision, touchée, durabilité, rien n’est laissé au hasard. Avec cette sortie, la marque au félin annonce aussi qu’elle « arrêtera complètement la production de chaussures de football en cuir de kangourou cette année ».

Place à la nouvelle technologie !

Pour ce qui est du coloris, son design classique et épuré en fait une paire de crampons efficace et surtout classe.

La base blanche s’accorde parfaitement avec le liseré noir qui entoure la zone bleue sur le côté de la paire. Une nouvelle semelle dotée de crampons coniques a également été ajoutée pour plus de stabilité. À l’intérieur, la technologie NanoGrip permet au pied d’être maintenu lors des changements de vitesse importants.

La Puma King Supercharge est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur le site de la marque, dans les boutiques Puma ainsi que chez certains revendeurs.

La chaussure est vendue au prix de 210€ pour la gamme la plus haute. C’est ce modèle que Granit Xhaka, ou encore Mo Dahoud, ainsi que Ingrid Engen et Lena Lattwein porteront. On vous l’accorde, cette liste fait un peu moins rêver que la première.

