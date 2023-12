Jon Rahm signe avec LIV Golf, un deal à 600 millions de dollars ?

C’est certainement l’annonce de la semaine sur la planète sport business. Jon Rahm rejoint officiellement le circuit LIV Golf à partir de 2024.

Financé par LIV Golf Investments et le fonds public d’investissement de l’Arabie Saoudite (PIF), LIV Golf continue son développement un peu plus d’un an après sa création en 2022.

Un tremblement de terre sur la planète golf à l’époque qui a fait naître de nombreuses discussions entre les acteurs et un futur rapprochement sur certains aspects commerciaux avec le PGA Tour et le DP World Tour.

« Je ne peux commenter de chiffres, c’est « private business » et ça restera privé »

En attendant, le golfeur espagnol participera à la LIV Golf league dès 2024 avec une première étape au Mexique du 2 au 4 février. Une compétition de 12 tournois en saison régulière avec une formule (classement individuel et par équipe) qui semble particulièrement plaire aux joueurs.

Selon ESPN, Jon Rahm a signé un contrat pluriannuel avec LIV Golf supérieur à 300 millions de dollars. Le média britannique Sky Sports évoque la somme de 524 millions d’euros environ.

Interrogé par Fox News sur un contrat de 3 ans à 600 millions de dollars environ, Jon Rahm a répondu « je ne peux commenter de chiffres, c’est « private business » et ça restera privé. […] Je ne joue pas au golf pour l’argent, je joue au golf pour l’amour de ce sport. En tant que père de famille, je dois étudier les opportunités, beaucoup de paramètres sont entrés en jeu dans ma réflexion ».

« LIV Golf est là pour rester. L’arrivée de Jon souligne à nouveau que notre ligue ne ralentit pas. Nous continuons d’investir et de construire pour l’avenir de LIV » a commenté Lawrence Burian, directeur de l’exploitation de LIV Golf.

Pour accompagner l’officialisation de la signature de Jon Rahm, LIV Golf a réalisé quelques contenus vidéos et photos. L’occasion pour Greg Norman, CEO de LIV Golf, de prendre la pose avec le golfeur espagnol.

Reste à savoir si ce changement de circuit pour Jon Rahm remettra en cause certains de ses contrats de sponsoring avec Callaway, TravisMathew, Blue Yonder, Rolex, Mercedes-Benz, Maestro Dobel, Santander et Silverleaf Club.

Pour le moment, le LIV Golf est encore peu visible en France avec une diffusion cette année sur L’Equipe en digital. Aux USA, la LIV Golf League sera diffusée The CW, The CW App et LIV Golf Plus. La chaîne YouTube pourrait également diffuser des contenus en direct sur certains territoires.

