WhaleFin nouveau sponsor maillot de l’Atlético de Madrid pour un montant record ?

Pour la saison 2022-2023, l’Atlético de Madrid pourrait bien accueillir un nouveau sponsor maillot principal en remplacement de Plus500.

Comme l’explique le média espagnol AS s’appuyant sur des informations du site spécialisé 2PlayBook, le club de football espagnol a signé le contrat de sponsoring le plus important de son histoire avec WhaleFin, plateforme d’investissement et de cryptomonnaies.

Selon 2PlayBook, ce nouveau contrat de sponsoring signé entre WhaleFin et l’Atlético de Madrid est estimé à 42 millions d’euros par an pour les cinq prochaines saisons (jusqu’en 2027), soit 210M€ sur la durée du contrat.

Si l’information se confirme, reste à savoir quelle sera l’intégration du logo de la société (une baleine) sur le maillot des Colchoneros

Edited the logo onto next season’s kit (in 2 different styles) What do you think? https://t.co/Dl3siaAJnb pic.twitter.com/E0BySBKpon

— Ashraf 🇧🇷🏴‍☠️ (@The_Ashy_1) May 2, 2022