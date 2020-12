Formule 1 – INEOS nouvel actionnaire de l’écurie Mercedes-AMG Petronas

Ce matin, l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas a officialisé l’entrée d’INEOS dans son actionnariat.

Dans le détail, INEOS possède désormais un tiers des parts tout comme Daimler et Toto Wolff, le directeur de l’écurie qui a prolongé son contrat pour 3 saisons supplémentaires.

Pour rappel, INEOS était devenu sponsor visible sur les monoplaces Mercedes d’Hamilton et Bottas lors de cette saison 2020.

https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1339904300189925379

#AnnounceToto. ✍️ We’re delighted to confirm that Toto will lead the team for a further three years! pic.twitter.com/GLd5yZVtNC

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 18, 2020