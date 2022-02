Formule 1 – Le service de livraison Gopuff nouveau sponsor de l’écurie McLaren jusqu’en 2025

Gopuff, la plateforme de la livraison de courses et repas, a annoncé il y a quelques jours la signature d’un contrat de partenariat avec l’écurie de Formule 1 McLaren pour trois années, soit jusqu’en 2025.

La vitesse, voilà ce qui réunit Gopuff et McLaren ! Un point commun qui a finalement abouti à un partenariat entre l’écurie de F1 et le service de livraison instantanée américain.

Dans le cadre de cet accord, le logo Gopuff sera visible sur les monoplaces de Lando Norris et Daniel Ricciardo au dessus du numéro sur le museau.

Pour activer ce partenariat, Gopuff annonce avoir réalisé une livraison spéciale dans les rues de Londres mettant en scène les deux pilotes de l’écurie britannique.

« Tout comme cette prestigieuse équipe de course qui est connue pour sa vitesse, nous sommes connus pour livrer rapidement, de manière efficace et fiable notre clientèle. Être le partenaire exclusif de l’équipe de course McLaren nous donne l’opportunité de nous rapprocher de nos fans et de nos clients respectifs, tout en nous amusant », s’est félicité Daniel Folkman, vice-président senior des affaires commerciales chez Gopuff.

« Impatients de faire des « courses » ensemble»

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Gopuff avant la saison 2022 », a répondu Zak Brown, PDG de McLaren Racing. Gopuff est le pionnier de la catégorie de livraison instantanée aux Etats Unis, qui a connu une expansion mondiale rapide au cours de l’année qui vient de s’écouler ainsi qu’une croissance en Europe. « Nous sommes impatients de collaborer sur de nouvelles campagnes et de faire des « courses » ensemble. »

Le coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1 sera donné le 20 mars prochain, à Bahreïn. L’intégralité des Grand Prix seront à suivre sur les antennes du groupe Canal +.

