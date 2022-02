Formule 1 – Bybit nouveau partenaire d’Oracle Red Bull Racing pour le plus gros contrat « crypto » du sport

Hier, l’écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Bybit.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel présenté comme le plus important conclu entre un acteur des cryptomonnaies et un acteur du sport, Bybit devient le second sponsor le plus important de l’écurie derrière Oracle, nouveau partenaire-titre de l’écurie pour un montant estimé à 300M$ sur 5 ans selon l’agence Reuters.

Toujours selon Reuters, ce contrat entre Bybit et Oracle Red Bull Racing est lui évalué à 150 millions de dollars sur 3 ans, soit 50M$ en moyenne par saison.

Le logo Bybit sera bien présent sur les monoplaces pilotées par Max Verstappen et Sergio Perez. De quoi permettre à la plateforme d’échange de cryptos lancée en 2018 de booster sa notoriété et recruter de nouveaux clients, elle qui revendique aujourd’hui quelques 6 millions de comptes.

Outre l’aspect cryptomonnaies, Bybit devient également partenaire de l’équipe sur la partie incubateur. Les deux partenaires proposeront ainsi de nombreuses initiatives comme la promotion de technologies plus vertes.

