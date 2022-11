Formule 1 : Une saison 2022 record sur Canal+, une audience doublée entre 2015 et 2022

Pour cette saison 2022 de Formule 1 qui s’est achevée dimanche dernier à Abu Dhabi, CANAL+ a enregistré de nouveaux records d’audience.

1,21 million. Voilà la moyenne des téléspectateurs de Canal+ pour les Grand Prix de l’après-midi cette saison. Face à l’intérêt grandissant de la F1 auprès d’un public toujours plus large, les audiences ont presque doublé depuis 2015 sur la chaîne cryptée avec une progression de 96%. La progression est de 6% si l’on compare à l’année dernière, qui était déjà une année record pour la chaîne.

« Nous fêterons la saison prochaine les 10 ans de l’arrivée du Championnat du Monde de Formule 1 sur CANAL+. Que de chemin parcouru depuis 2013 ! Nous sommes heureux et fiers de ce retour de la discipline au premier plan, de ces audiences exceptionnelles, qui ne cessent de s’accroître. Le travail effectué autour de la couverture de la discipline porte ses fruits et les abonnés apprécient vivre le Championnat du Monde de Formule 1 en immersion avec les équipes de CANAL+. Nous développons de nouveaux formats, notamment avec le digital, et nous préparons quelques nouveautés pour la saison prochaine. » a commenté Thomas Sénécal, directeur des Sports du Groupe Canal+, dans un communiqué.

Pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi diffusé sur Canal et en clair sur C8, la course a rassemblé 1,64 million de téléspectateurs. Jusqu’à 1,92 million au dernier tour. En parallèle de la diffusion, la chaîne diffusait une Watch party en clair sur Youtube, Dailymotion et myCANAL qui a rassemblé près de 200 000 viewers. Une première pour un Grand Prix en France.

