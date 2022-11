La marque de luxe Jacob & Co dévoile 4 montres signatures « CR7 » avec Cristiano Ronaldo

Hier, Cristiano Ronaldo a annoncé le lancement d’une collection de montres signatures avec l’horloger Jacob & Co.

Le timing est évidemment parfait et on en attendait pas moins de la part d’une marque de montres. C’est en pleine Coupe du Monde de football Qatar 2022 (dont le sponsor est Hublot) que Jacob & Co et le portugais dévoilent 4 montres « CR7 » dont les prix varient de 27 537 euros à 142 606 euros.

Sur chaque cadran des montres Jacob & Co x CR7, on retrouve une silhouette du joueur, un ballon en or, la mention CR7 et la signature du joueur. Au dos, une silhouette de Cristiano Ronaldo représentant sa célébration de but.

Bien évidemment, CR7 a fait la promotion de sa nouvelle collections de montres signatures sur son compte Instagram qui rassemble depuis quelques jours plus de 500 millions de followers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Par le passé, en 2014, Cristiano Ronaldo a notamment été ambassadeur de la marque Tag Heuer.

Une année auparavant, Cr7 contractualisait un contrat avec la marque Jacob & Co. Avec cette nouvelle collection signature, Jacob & Co aime à rappeler que Cistiano Ronaldo est un partenaire proche et de longue date de la marque et de son fondateur et président Jacob Arabo.

A lire aussi