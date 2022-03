NFT – Sorare signe un accord avec la Major League Soccer (MLS) et prépare son entrée dans le tennis avec Patrick Mouratoglou

Hier, la Major League Soccer a annoncé la signature d’un accord avec Sorare, la plateforme de fantasy qui vous permet d’acheter des cartes sous forme de NFT (non-fungible tokens).

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Sorare va lancer une collection de NFTs pour l’ensemble des joueurs des franchises MLS.

Avec cet accord, la société française met un pied dans le sport US avec son premier contrat outre-atlantique. « Nous sommes ravis d’accueillir la Major League Soccer dans notre famille Sorare. Notre communauté mondiale de fans de sport est impatiente de commencer à collectionner et à jouer avec leurs équipes et joueurs préférés de la ligue », déclare Ryan Spoon, directeur de l’exploitation Sorare, dans un communiqué. « Des collectionneurs aux premiers acheteurs de NFT, notre modèle NFT x Fantasy engage de manière unique les fans avec le sport qu’ils aiment d’une manière qui va au-delà du simple spectateur ».

Pour rappel, certains crypto-investisseurs parviennent à réaliser de gros bénéfices avec les cartes Sorare. Des NFT que vous pouvez revendre sur le marché secondaire selon le principe de l’offre et la demande.

En septembre dernier, la startup française levait 680 millions de dollars, « la plus grosse de l’histoire de la French Tech » valorisant Sorare à 4,3 milliards de dollars.

Sorare bientôt dans le tennis avec l’aide de Patrick Mouratoglou

Outre le football, Sorare pourrait bientôt s’attaquer à l’univers du tennis. Dans une récente interview accordée à Ouest-France, Patrick Mouratoglou, entraîneur notamment de Serena Williams, a confirmé qu’il travaillait avec la jeune société. « Je travaille avec Sorare, la startup, depuis un bon moment pour les aider à entrer dans le tennis, pour pouvoir faire la même chose que dans le foot. Ils ambitionnent de le faire dans tous les sports, je pense ».

En attendant, Patrick Mouratoglou a lancé sa propre collection de NFTs avec le projet « The Coach ». Au total, 2 000 NFT divisées en trois niveaux de rareté sont proposées avec à l’intérieur de nombreuses dotations physiques comme des stages de tennis, des produits dérivés et autres privilèges.