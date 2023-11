Golf – Coup dur pour Tiger Woods et Rory McIlroy, la Tech-infused Golf League (TGL) reportée à 2025

En raison de dommages subis sur ses installations en Floride, la TGL a annoncé, lundi 19 novembre dans un communiqué, qu’elle repoussait son lancement à début 2025. La nouvelle ligue soutenue par Woods et McIlory devait démarrer le 9 janvier 2024.

Pas de Tech-infused Golf League en 2024. La ligue de golf lancée notamment par Tiger Woods et Rory McIlroy ne verra pas le jour, comme prévu, le 9 janvier prochain. Le toit du dôme à air comprimé du SoFi Center à Palm Beach Gardens, en Floride, qui devait accueillir les différentes rencontres, s’est effondré le 14 novembre dernier suite à une panne d’électricité. Si l’incident n’a pas fait de blessé, il a contraint la TGL a décalé son lancement à 2025.

🚨⛳️😓 #WATCH: A drone video shows the extensive damage done to the dome at the SoFi Center, home to Tiger Woods and Rory McIlroy’s new @tglgolf simulator league.

