Golf – Un jolie chèque pour Guido Migliozzi, vainqueur du Cazoo Open de France 2022

Ce dimanche, Guido Migliozzi a remporté le Cazoo Open de France 2022 sur les greens du Golf National.

A égalité avec Rasmus Højgaard avant le 18ème trou, le golfeur italien a réalisé un birdie sur l’un des par quatre les plus difficiles du DP World Tour pour finir avec -16.

Grâce à cette victoire, Guido Migliozzi empoche un chèque de 510 000 euros. Rasmus Højgaard (-15), second, remporte lui 330 000€.

Le français Paul Barjon (-11) termine à la troisième place à égalité avec George Coetzee et Thomas Pieters. Ces 3 golfeurs empochent 155 400€.

Au total, le tournoi proposait un prize money global de 3 millions d’euros. Reste à savoir quel sera l’avenir sponsoring du tournoi associé à Cazoo, société de vente de voitures reconditionnées en ligne, qui a récemment annoncé la fin de ses activités dans de nombreux territoires européens.

Sponsor maillot de l’OM et du LOSC, Cazoo avait officialisé son contrat de Naming avec l’Open de France en début d’année.

« Le coup au 18ème a été quelque chose d’incroyable. J’ai osé, et mon audace a payé. Mon caddy n’était pas content. Ce n’était pas la stratégie normale mais je sentais que je pouvais tenter le coup. » a expliqué Guido Migliozzi. « L’année dernière, j’étais en passe de rentrer dans l’équipe. Je veux dire que je ne m’en sentais pas loin, mais je n’étais pas très bon, je ne jouais plus très bien après une bonne saison. Mais c’est un nouveau départ ; à partir de Wentworth les points sont ouverts et c’est un bon début. J’ai hâte de poursuivre sur cette lancée. C’est mon objectif principal : la Ryder Cup à Rome, en Italie, ce serait un rêve. »

