Lifestyle – Hugo BOSS dévoile une collection de produits NFL

Aujourd’hui, la National Football League (NFL) et la marque BOSS ont dévoilé une collection de produits à destination des fans.

Pour ce lancement, seulement quelques franchises sont disponibles avec les Dallas Cowboys, les New York Giants, les Las Vegas Raiders, les Los Angeles Rams et les Miami Dolphins. Cet été, 17 autres franchises rejoindront la collection de produits BOSS.

Un lancement de produits (sweats à capuche, sweats, T-shirts, polos, pantalons,…) Hugo Boss qui est placé sous la signature « Play like a BOSS ». Pour l’occasion, Micah Parsons (Dallas Cowboys), Jaelan Philips (Miami Dolphins) et l’ancien joueur Victor Cruz sont mis en avant avec les mannequins Joan Smalls et Taylor Hill.

