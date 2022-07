L’ASSE dévoile ses nouveaux maillots Hummel 2022-2023 et accueille « Smart Good Things » comme nouveau sponsor principal

En fin de semaine dernière, l’AS Saint-Étienne, relégué en Ligue 2 BKT, a dévoilé ses maillots 2022-2023 conçus par son nouvel équipementier Hummel qui succède à Le Coq Sportif.

Pour cette première collection, l’équipementier danois mise sur la campagne « Le Vert est notre nature ».

« Nous sommes très fiers de notre association avec Saint-Étienne et de l’héritage du club dans le football français. Il était important que cela se reflète dans nos premiers kits tout en s’inspirant de la personnalité emblématique du club et de sa communauté. Nous espérons que les tenues seront bien accueillies par tous les fans de l’ASSE, et nous sommes impatients de célébrer ensemble de nombreuses victoires avec ces nouveaux maillots » explique Allan Vad Nielsen, CEO hummel, dans un communiqué.

Un nouveau logo et un nouveau sponsor maillot avec Smart Good Things

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, outre le nouvel équipementier, les nouveaux maillots font également dans la nouveauté avec la première sortie du nouveau logo du club.

Autre changement, l’arrivée de la société Smart Good Things comme sponsor maillot principal qui remplace Zebet.

Partenaire Officiel depuis un an, Smart Good Things devient Partenaire Majeur des Verts pour les 3 saisons à venir, soit jusqu’en 2025. Pour rappel, la société fondée par Serge Bueno qui propose des boissons en dosettes a récemment accueilli Tony Parker comme investisseur et ambassadeur. Un rapprochement qui permet également à Smart Good Things de devenir le sponsor maillot de LDLC ASVEL. Un contrat officialisé ce jour à Lyon.

Pour sa stratégie de partenariat dans le sport, Smart Good Things (SGT) travaille avec l’agence de marketing sportif Sportfive, par ailleurs régie commerciale du club.

