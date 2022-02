JO Pékin 2022 – Combien coûte la doudoune de l’Equipe de France Olympique conçue par Le Coq Sportif ?

Nouvel habilleur officiel des Equipes de France Olympique et Paralympique, Le Coq Sportif va bénéficier d’une forte visibilité autour des Jeux de Pékin 2022 et de Paris 2024.

Il va falloir s’y faire. Le coq a remplacé le crocodile de Lacoste sur les tenues de représentation de la délégation française.

Parmi les pièces de la première collection textile baptisée « Les Rayons de la Victoire », on retrouve les tenues portées au Village des athlètes, lors des cérémonies protocolaires (cérémonie ouverture et clôture), des remises de médailles (podium) et les différents déplacements.

J-10 avant Pékin, les valises des Bleus sont prêtes !

Nous avons préparé 472 valises de dotation à destination des athlètes, cadres techniques et officiels. On a hâte de voir les couleurs tricolores briller aux Jeux cet hiver à Pékin. 🇫🇷❄@EquipeFRA #LHeureBleue #France #Pékin pic.twitter.com/IK3efmAVXe — le coq sportif (@lecoqsportif) January 25, 2022

399€, le prix de la doudoune de l’Equipe de France Olympique (Pékin 2022)

Pour la cérémonie d’ouverture, premier temps fort médiatique des JO de Pékin 2022, la délégation française devrait porter en nombre la doudoune technique Equipe de France Olympique.

Un modèle bleu-blanc-rouge unisexe dotée d’une capuche doublée en micropolaire avec visière. Sur le devant, on retrouve un badge brodé « Logo du Coq » sur la poitrine côté gauche et le nouveau logo Équipe de France Olympique sur la poitrine côté droit. Au dos, on retrouve l’écriture « FRANCE » sérigraphiée en en ton sur ton.

Certainement le produit star de la marque de cette olympiade ! Une doudoune en vente au prix de 399€ (en vente ici)

Les autres caractéristiques de cette doudoune sont une ouverture milieu devant zippée, 4 poches zippées sur le devant avec micropolaire à l’intérieur, 2 poches intérieures, une côté gauche zippée et une côté droit avec velcro, une poche zippée sur la manche gauche au porté, découpes tricolore aux couleurs de la France sur le devant et la capuche, dos uni.

En plus de cette doudoune, Le Coq Sportif a conçu de nombreuses autres pièces pour ce vestiaire Pékin 2022. On retrouve notamment des chaussures, sweats, polos, t-shirts, bonnet..

Pour découvrir les pièces de la collection et faire votre shopping, rendez-vous ici.

Chaussure Winter (250€)

Chaussure Trail (189€)