Kappa ressort le maillot 1999-2000 de l’AS Monaco

23 ans après une saison couronnée d’un titre de champion de France, l’AS Monaco et Kappa dévoilent une réédition limitée du maillot domicile 1999-2000.

David Trezeguet, Fabien Barthez, Marco Simone, Ludovic Guily, Sabri Lamouchi, Marcelo Gallardo… Pour les supporters de Monaco, cela doit forcément leur rappeler de bon souvenir. Au delà du 7e titre de l’histoire du club conquis en ce mois d’avril 2000, un autre élément est également devenu mythique : le maillot. La traditionnelle tunique rouge et blanche de l’AS Monaco, orné des logos Kappa sur les manches et du sponsor Fedcom sur le devant… La belle époque !

Bonne nouvelle pour les fans de l’ASM, ce maillot légendaire est de nouveau à vendre ! Hier, Kappa et le club de la principauté ont ainsi officialisé sa ressortie. Notons que la marque italienne est redevenue l’équipementier de Monaco en 2019. Pour célébrer ce retour, Kappa avait d’ailleurs diffusé une vidéo autour de ce maillot avec Ludovic Giuly et Marco Simone.

Mais pourquoi cette ressortie ? Il y a un an, le club avait réalisé un sondage via la plateforme Socios, afin de savoir quel maillot les fans souhaitait voir rééditée. Les détenteurs des Fan Token $ASM avaient donc voté pour cette tunique, devant le maillot domicile 1998-1999 et la version extérieur 1999-2000.

Surtout, l’AS Monaco a pris l’habitude de sortir un maillot vintage tous les ans sur la période hivernale ces dernières années. Une sortie qui intervient alors que l’ASM accueille le PSG samedi en Ligue 1 Uber Eats.

📲 Détenteurs du Fan Token $ASM, à l'occasion du listing du Fan Token $ASM, vous pouvez dès à présent accéder au 2nd vote via l'application @Socios : Choisissez le maillot historique que vous souhaitez voir rééditer la saison prochaine avec @KappaFrance sur l'application ! pic.twitter.com/rFYsswwElv — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 3, 2022

Cette pièce collector est donc d’ores et déjà disponible sur le site Kappa et sur la boutique en ligne officielle de l’ASM. Il sera aussi mis en vente dans la boutique officielle du club à Monaco. Pour l’acquérir, comptez 100€, mais attention, son stock est limité !

