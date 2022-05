Roland-Garros 2022 : Le dispositif de France Télévisions incluant Richard Gasquet aux commentaires

A partir de dimanche, France Télévisions va gonfler ses audiences en journée grâce à la diffusion de Roland-Garros 2022.

Diffuseur historique du Grand Chelem parisien, le service public mobilisera les chaînes France 2, France 3 et France 4 pour offrir une large couverture et la diffusion en direct de la plus grande partie des matchs. La plateforme France TV Sport sera également mise à contribution, elle qui diffuse cette semaine les qualifs’.

Pour cette édition, comme l’année dernière depuis l’entrée en vigueur du nouveau contrat de diffusion et l’arrivée de Prime Video, France Télévisions diffusera les matchs en clair dès 11h du matin mais n’aura pas les 10 matchs disputés en soirée ni ceux disputés sur le Simonne Mathieu.

Richard Gasquet aux commentaires de cette édition de Roland-Garros 2022 !

Pour faire vivre le tournoi aux téléspectateurs, France Télévisions fera appel à de nombreux journalistes, commentateurs et consultants comme Laurent Luyat (en plateau depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier), Mary Pierce, Michaël Llodra ou encore Justine Henin. Les deux nouveaux consultants déjà annoncés pour cette nouvelle édition seront Patrick Mouratoglou et Michaël Jeremiasz.

Ce mardi, Laurent Eric Le Lay, Directeur des sports de France Télévisions, nous a également précisé que le tennisman français Richard Gasquet, qui participera au tournoi, rejoindra France TV sur la terrasse et aux commentaires en tant que consultant, à l’issue de son parcours.

« Nous espérons que Richard Gasquet aille au bout à Roland-Garros, mais au cas où il s’arrête un peu avant la finale, il viendra sur la terrasse de France Télévisions, rejoindre l’équipe éditoriale pour commenter des matchs. C’est rare de pouvoir compter sur la présence d’un joueur en activité pour apporter son expertise. » nous précise Laurent Eric Le Lay.

Une information que nous a communiqué le directeur des sports de France TV à 50 mètres de hauteur, à bord d’une nacelle présente à Roland-Garros en début de semaine.

« C’est rare de pouvoir compter sur la présence d’un joueur en activité pour apporter son expertise. » – Laurent Eric Le Lay

Les commentaires seront assurés par Fabien Lévêque, Matthieu Lartot, Benoît Durand et Inès Lagdiri-Nastasi, accompagnés des consultants ci-dessus. Nelson Monfort sera, quant à lui, au bord des courts pour recueillir les réactions des joueurs et des joueuses.

Les magazines

Outre la diffusion des matchs, France 3 diffusera également Tout Le Sport spécial Roland-Garros du lundi au vendredi à 20h50 (20h15 le samedi). Le dimanche, Stade 2 sera diffusé sur la même chaîne à partir de 20h05, avec évidemment une large couverture des Internationaux de France de tennis.

Suivre Roland-Garros 2022 en direct sur france.tv et l’application France TV Sport

Sur le digital, les fans de tennis pourront également aller chercher les matchs qui les intéressent. Les commentaires seront assurés par Corinne Boulloud (ex Europe 1), Hortense Leblanc et Apolline Merle, accompagnées des consultants Constance Sénac de Monsembernard, Marine Partaud et Stéphane Houdet.

Outre le direct, les plateformes offriront également des extraits et autres replays. Sur les réseaux sociaux, France TV fera également la part belle à Roland-Garros avec la mise en avant d’extraits de matchs et autres contenus inside.

Roland-Garros 2022 : Le programme TV sur France 2, France 3 et France 4 :

Dimanche 22 mai :

• France 3 de 11h à 11h40

• France 4 de 11h40 à 12h55

• France 3 de 12h55 à 14h55

• France 2 de 14h55 à 19h45

Lundi 23 mai :

• France 4 de 11h à 13h55

• France 2 de 13h55 à 19h55

• France 3 de 19h55 à 20h40

Mardi 24 mai :

• France 4 de 11h à 13h55

• France 2 de 13h55 à 19h55

• France 3 de 19h55 à 20h40

Mercredi 25 mai :

• France 4 de 11h à 13h55

• France 2 de 13h55 à 19h55

• France 3 de 19h55 à 20h40

Jeudi 26 mai :

• France 4 de 11h à 13h55

• France 2 de 13h55 à 19h55

• France 3 de 19h55 à 20h40

Vendredi 27 mai :

• France 4 de 11h à 13h55

• France 2 de 13h55 à 19h55

• France 3 de 19h55 à 20h40

Samedi 28 mai :

• France 3 de 11h à 11h40

• France 4 de 11h40 à 12h55

• France 3 de 12h55 à 14h55

• France 2 de 14h55 à 17h30

• France 3 de 17h30 à 18h50

• France 4 de 18h50 à 20h00

Dimanche 29 mai :

• France 3 de 11h à 11h40

• France 4 de 11h40 à 12h55

• France 3 de 12h55 à 14h55

• France 2 de 14h55 à 19h45

Lundi 30 mai :

• France 4 de 11h à 14h05

• France 2 de 14h05 à 18h30

Mardi 31 mai :

• France 4 de 12h00 à 14h05

• France 2 de 14h05 à 18h30 ou 19h55 pour la fin du match

• France 3 à partir de 19h55 si bascule du match de France 2

Mercredi 1er juin :

• France 4 de 12h00 à 14h05

• France 2 de 14h05 à 18h30 ou 19h55 pour la fin du match

• France 3 à partir de 19h55 si bascule du match de France 2

Jeudi 2 juin :

• France 2 de 14h50 à 18h30 ou 19h55 pour la fin du match

• France 3 à partir de 19h55 si bascule nécessaire pour la fin du match de France 2

Vendredi 3 juin :

• France 4 à 10h50 – tennis fauteuil si français qualifiés

• France 2 de 14h15 à 19h45 ou 19h55 pour fin du match

• France 3 à partir de 19h55 si bascule nécessaire pour la fin du match de France 2

Samedi 4 juin :

• France 4 à 10h50 – finale tennis fauteuil

• France 2 de 14h45 à 17h55

Dimanche 5 juin :

• France 4 à 11h30 – finale double dames si françaises qualifiées

• France 2 de 14h15 à 17h55

Innovation au RG LAB – Espace Social Immersif Stade 2

Pour cette édition 2022 du RG Lab, en partenariat avec la FFT, la Direction du numérique souhaite aller plus loin dans les expérimentations menées sur les espaces sociaux immersifs. Ainsi, le studio virtuel de Stade 2, disponible sur VRChat, s’installera, pour la quinzaine, dans le stade Roland-Garros aux côtés du court Philippe-Chatrier. Ce sera l’occasion pour la Direction de l’innovation et les équipes éditoriales de la Direction des sports de France Télévisions de tester de nouveaux formats numériques qui viendront animer ce monde virtuel.

Tests de diffusion en 5G Broadcast

A l’occasion du Tournoi 2022, France Télévisions et ses partenaires vont tester de nouveaux modes de distribution, à la fois en mode Broadcast, multicast et unicast grâce à la 5G.

Ces différents modes de distribution permettent de recevoir les chaînes de France Télévisions sur tous les supports avec une qualité optimale de réception quel que soit le nombre de téléspectateurs connectés en un même lieu.

Ils sont donc particulièrement adaptés à la diffusion de ces évènements sportifs qui rassemblent un public toujours plus nombreux. Différentes démonstrations seront présentées sur la terrasse du RG Lab.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

France TV Sport 4K UHD

France Télévisions assurera la diffusion du court Philippe-Chatrier en images UHD/4K pendant toute la quinzaine du Tournoi. Grâce à l’Ultra-Haute Définition à la pointe de la technologie, enrichie d’une palette de contrastes et de couleurs étendue, France Télévisions améliore l’expérience télévisuelle des téléspectateurs. Ceux-ci pourront par ailleurs bénéficier, lors de la première semaine, du son d’ambiance du court, sans commentaires, pour une meilleure immersion. Ces images seront disponibles sur la TNT (à Paris, Toulouse et Nantes), ainsi que sur la plateforme Fransat.

A lire aussi