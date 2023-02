La Coupe du Monde de rugby France 2023 débarque au salon de l’agriculture

A l’occasion de la 59ème édition du salon international de l’agriculture, la Coupe du Monde de Rugby France 2023 sera en opération séduction auprès des visiteurs.

À 7 mois de la compétition la plus attendue de la planète rugby, c’est au salon de l’agriculture que l’évènement va pointer le bout de son nez. « Parce que les paysans et rugbymen ont un destin commun depuis longtemps, le Salon International de l’Agriculture et la Coupe du Monde de Rugby 2023 ont choisi de s’associer », annonce le communiqué.

Ainsi, du 25 février au 5 mars 2023 au Parc des Expositions Porte de Versailles, l’entrée du pavillon 1 sera aux couleurs du mondial de rugby 2023. Le Trophée Webb Ellis sera également présenté aux visiteurs le lundi 27 février, accompagné d’anciens et actuels joueurs de rugby dont les liens avec l’agriculture sont forts.

Notons que l’égérie du salon est une vache de race Salers nommée Ovalie, en référence direct au terme désignant le monde du rugby.

France 2023 veut faire briller les produits locaux

« Au-delà des enceintes sportives, l’ambition de France 2023 d’agir en faveur d’une alimentation saine, durable et responsable se concrétisera durant le Salon par la signature d’une convention. Au côté du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ce contrat permettra de créer des « Marchés du Rugby » pendant le mondial. Installés dans des zones de célébrations, des produits issus de terroirs locaux ou de l’agriculture biologique y seront présentés » ajoute le communiqué.



L’équitation aussi de la partie !

Le rugby n’est pas le seul sport présent lors de ce salon de l’agriculture. La Fédération Française d’Équitation sera également au rendez-vous, pavillon 6 stand G-64. Au programme, des initiations à poney, des ateliers de pansage, mais aussi d’hippologie.

Ce stand sera également consacré aux métiers de l’équitation. Une sensibilisation aux formations proposées par la FFE sera présentée à toute personne souhaitant travailler dans le monde équestre.

