Sponsoring – Qatar Airways officialise son nouveau contrat avec la Formule 1

A quelques semaines du début de la saison 2023, la Formule 1 officialise l’arrivée de Qatar Airways comme nouveau partenaire global.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, Qatar Airways succèdes à Emirates qui était associé à la F1 depuis 2013.

Outre une visibilité sur les circuits et sur le digital, Qatar Airways devient également sponsor-titre de 3 courses (Qatar, Italie – Emilie-Romagne et Hongrie). Pour certains Grand Prix, Qatar Airways proposera des packages incluant vol-billets et hôtels comme la compagnie aérienne le propose autour des matchs du PSG.

Un contrat de 5 ans (2023-2027) qui a été célébré comme il se doit au Qatar avec des animations spécifiques.

