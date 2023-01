Droits TV : TF1 revend 28 matchs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 à M6 et France Télévisions

Hier en fin de journée, France Télévisions et M6 ont annoncé avoir fait l’acquisition de matchs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 auprès du groupe TF1.

Dans le détail, le groupe TF1 a conclu un accord de sous-licence portant sur la diffusion de 28 matchs. « Grâce à cet accord de sous-licence, le Groupe TF1 permettra à l’ensemble des Français de suivre gratuitement l’intégralité de cette compétition, événement majeur de 2023 » précise TF1 dans un communiqué.

De son côté, TF1 proposera un total de 20 matchs, « les plus belles affiches de la compétition », dont le match d’ouverture France – All Blacks, les autres matchs du XV de France, les deux meilleurs 1/4 de finale dont celui avec la France, les deux 1/2 finales, le match pour la troisième place et la finale.

« Il était important d’offrir à nos fidèles téléspectateurs des grands moments de cet évènement de premier plan » – Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions

M6 diffusera 18 matchs et France Télévisions diffusera 10 matchs. « Pour France Télévisions, diffuseur historique du rugby, il était important d’offrir à nos fidèles téléspectateurs des grands moments de cet évènement de premier plan dans le calendrier sportif international qui complètent notre offre. Nous sommes très fiers d’accueillir en direct ces 10 matchs de la Coupe du Monde sur le plus grand terrain de sport que constituent nos antennes et nos offres digitales.» précise Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions, dans un communiqué.

Coupe du Monde de Rugby France 2023 : Le programme des matchs sur M6

• Italie – Namibie

• Irlande – Roumanie

• Australie – Géorgie

• Samoa – Chili

• Pays de Galles – Qualifier

• Géorgie – Qualifier

• Angleterre – Chili

• Japon – Samoa

• Argentine – Chili

• Fidji – Géorgie

• Ecosse – Roumanie

• Japon – Argentine

• Tonga – Roumanie

• Fidji – Qualifier

• Italie – Uruguay

• Argentine – Samoa

• Uruguay – Namibie

• Un 1/4 de finale

Pour rappel, le Groupe TF1 avait l’acquisition de l’intégralité des droits TV de la Coupe du Monde en septembre 2021.

