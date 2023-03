La FDJ relance son projet « Gagner du terrain » en vue des JO 2024

Pour la troisième année, la FDJ reconduit son programme « Gagner du terrain » en association avec l’Agence nationale du Sport et Paris 2024. Il vise à financer des terrains de pratique sportive de proximité.

Dans le cadre de la troisième édition « Gagner du terrain », la FDJ lance un appel à candidatures. Organisé avec l’Agence nationale du Sport et Paris 2024, ce programme a pour objectif de développer la pratique du sport pour tous en finançant la construction d’équipements sportifs.

D’ici 2024, la société assure qu’une « cinquantaine de communes situées en zone urbaine et en zone rurale » vont ainsi s’équiper de structures financées par la Française des Jeux. Couloirs d’athlétisme, podium multi-activités, chronomètre solaire, mais également agrès de sport en plein air, ainsi que des éléments de design actif reproduits au sol. Voilà de quoi sont faits ces équipements.

Notons que sur chaque structure un QR code est aussi visible. Il redirigera le sportif vers des vidéos instructives qui expliqueront l’exercice et les différents niveaux de difficultés. Dans ces vidéos, c’est Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique et championne du Monde de boxe qui servira de coach. Elle est également l’ambassadrice du programme FDJ « Sport pour Elles » et du collectif d’athlètes olympiques et paralympiques « La FDJ Sport Factory ».

Les communes souhaitant participer ont jusqu’au 9 mai pour valider leur inscription sur le site www.agencedusport.fr. Cependant, pourront candidater celles « soutenues par l’Agence nationale du Sport en 2022 et comptant au moins un commerce partenaire de FDJ sur leur territoire ».

Les premières structures du projet « Gagner du terrain », faisant suite à la première édition du programme, ont donc été inaugurées en 2022 dans 4 communes dont Tremblay- en-France. Lors de la deuxième édition l’année dernière, 7 autres communes ont vu la construction d’équipements sur leurs territoires.

