La LFP va contracter un prêt garanti par l’Etat pour aider les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 suite à l’arrêt du paiement des droits TV

Cet après-midi, l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a adopté une résolution lui permettant de contracter un prêt garanti par l’Etat (PGE).

Dans le détail et selon RMC Sport ou encore L’Equipe, le montant du prêt sera de 224,5 millions d’euros. Une somme qui sera reversée aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour faire face au manque à gagner à venir engendré par la suspension des paiements de Canal+ et beIN SPORTS suite à l’arrêt des championnats nationaux annoncés la semaine dernière.

« Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2″ précise le communiqué de la LFP.

Pour rappel, la majorité des recettes d’un club de Ligue 1 Conforama provient des droits TV devant le sponsoring et le matchday. Selon le dernier rapport de la DNCG publié il y a deux mois, les droits TV (compétitions nationales + coupes d’Europe) ont représenté 901 millions d’euros de revenus pour les 20 clubs de Ligue 1 sur un total de 2,564 milliards d’euros de recettes nettes incluant les indémnités de transferts lors de la saison 2018-2019. Pour la grande majorité des clubs de Ligue 1, les droits TV représentent plus de 50% des revenus.

Si le prêt de la LFP permettra de limiter la casse, les clubs devront tout de même faire face à la baisse des revenus matchday et sponsoring, certains annonceurs demandant des compensations face à l’arrêt des compétitions.

Les chiffres cumulés des 20 clubs de Ligue 1 (DNCG 2018-2019)