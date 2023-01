La Ligue de Football Professionnel lance une campagne pour promouvoir les mobilités durables

Alors que le ministère des Sports a récemment déclenché un plan sobriété énergétique du sport, la Ligue de Football Professionnel répond en lançant une campagne originale.

Dans une courte vidéo créée par l’Agence Rosbeef!, la LFP invite ainsi les spectateurs à favoriser les mobilités durables pour se rendre au stade. Selon une étude de la Ligue de football professionnel sur la saison 2018/19, 87% des émissions de carbones que provoque un match « sont liées au déplacement des spectateurs ».

Avec le slogan « On partage plus que du foot » cette campagne de communication nationale incite les fans des clubs de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT à utiliser les transports en commun, le covoiturage, mais aussi le vélo ou même le skateboard.

Tout ceci traduit des volontés de la LFP à mettre en place « des mesures d’économie d’énergie pour l’organisation de ses compétitions ». D’ailleurs, de nouveaux critères RSE seront intégrés à la Licence Club pour la saison 2023-2024.

Chaque club devra alors réaliser un bilan énergétique et réduire sa consommation électrique de 10% par rapport à la saison précédente. Ils devront aussi privilégier les transports durables pour le déplacement des joueurs lorsque les trajets sont réalisables en moins de 5 heures, « selon les contraintes sécuritaires et la pénibilité des trajets ». Ils devront enfin signer la Charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports, équiper leur stade en éclairage LED, et enfin installer un parking à vélo sécurisé.

