Padel – Qatar Sports Investments accepte d’ouvrir des discussions avec Damm, propriétaire du World Padel Tour

Un an après le lancement du nouveau circuit professionnel « Premier Padel », son actionnaire Qatar Sports Investments annonce officiellement accepter l’ouverture de discussions avec Damm, le propriétaire du World Padel Tour.

En attendant de savoir si les deux principaux circuits de padel fusionneront un jour, le fonds souverain qatari pour la promotion du sport et ses alliés la Fédération internationale de padel (FIP) et la Professional Padel Association se disent ouverts à la discussion avec Damm, propriétaire de Setpoint Events et organisateur du World Padel Tour, de potentielles collaborations en faveur du padel.

« À la lumière des missions communes de Premier Padel, de la Fédération internationale de padel et de l’Association professionnelle de padel, qui visent à développer le sport au niveau mondial, les parties ont convenu d’entamer des discussions avec M. Damm afin d’explorer de possibles collaborations. De plus amples informations seront fournies, le cas échéant, en temps voulu. » explique le communiqué.

« Ce que nous avons réalisé en moins d’un an est miraculeux » expliquait il y a quelques semaines Nasser Al-Khelaïfi, avec sa casquette de président de QSI. « Le circuit ne cesse de s’étendre car les joueurs sont au centre de tout. Nous avons des partenaires importants qui veulent investir et nous rejoindre »

Pour rappel, le circuit Premier Padel a été lancé en février 2022 et offre des dotations financières records aux joueurs. Sur le modèle du tennis, Premier Padel propose notamment 4 évènements de première catégorie (Majeurs), à l’image des tournois du Grand Chelem. L’un des quatre s’est déroulé cet été à Roland-Garros.

En attendant la suite de ce nouvel épisode, la date de l’étape française du World Padel Tour à Toulouse en 2023 a été confirmée il y a quelques jours par T&T Padel, organisateur du tournoi.

La 2ème édition du WPT HUMAN PADEL OPEN aura lieu du 12 au 19 juin 2023 à Toulouse.

Tony Parker annonce sa reconversion sportive après sa retraite au basketball ✅ Et autre exclu : le Human Padel Open aura lieu du 12 au 18 juin 2023 à Toulouse 😍 pic.twitter.com/cM63s8QV3H — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 21, 2023

