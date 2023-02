La LNB met en scène George Eddy pour promouvoir la Leaders Cup à la sauce US – « L’évènement basket que les américains nous envient… »

Ce week-end, les fans de basket français sont gâtés avec la Leaders Cup LNB et le NBA All Star 2023.

Organisé à l’Arena Saint-Étienne Métropole (Saint-Chamond) pour la première fois, le tournoi devrait attirer les foules dans une enceinte neuve de 4 200 places.

Côté communication, la Ligue Nationale de Basket a donné carte blanche à l’agence Clutch pour promouvoir la Leaders Cup.

Résultat ? Une campagne qui met en scène George Eddy, « le plus français des américains ». L’occasion pour la LNB de positionner la Leaders Cup comme « l’évènement basket que les américains nous envient… », avec une touche de second degré.

https://www.youtube.com/watch?v=u-AXEu8JelI&ab_channel=LNBOfficiel

La Leaders Cup 2023 est diffusée en intégralité sur la Chaîne L’Equipe et la finale sera co-diffusée également sur beIN SPORTS. « All eyes on Saint-Chamond ! ».

Le tournoi oppose les 8 premiers de Betclic Elite à la fin de la phase aller (+finale de la Leaders Cup PRO B).

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter