La NHL va diffuser un match façon dessin animé (Big City Greens) sur les chaines Disney

Cette semaine, la NHL a officialisé la diffusion d’un match qui sera modélisé façon dessin animé en temps réel. L’occasion pour la ligue de séduire les plus jeunes.

Le 14 mars, les chaînes Disney Channel, Disney XD et Disney + vont diffuser la rencontre Washington Capitals – New York Rangers sous un nouveau jour. Pour toucher la cible des enfants, « les fans et consommateurs de demain », la NHL va s’immerger dans l’univers de la série d’animation américaine Les Green à Big City (Big City Greens).

« En collaboration avec Disney Channel et la NHL, nous produisons une émission télévisée qui touchera un nouveau public, différent, et contribuera à développer encore plus la passion du hockey », explique Ilan Ben-Hanan, vice-président principal de la programmation et des acquisitions pour ESPN. « Big City Greens a un énorme succès auprès d’un public jeune que nous sommes ravis d’exploiter, l’occasion d’offrir une façon amusante et créative de regarder un match sur les plateformes Disney. »

« Le hockey est un sport incroyablement excitant et animé, mais nous avons estimé qu’il n’était pas assez animé. Nous sommes ravis de nous associer à la NHL et ESPN pour voir les Greens lacer leurs patins » ajoutent les créateurs et producteurs de « Big City Greens », Shane et Chris Houghton.

Dans le détail, le match façon « Big City Greens » utilisera en temps réel de nombreuses données comme la position des joueurs et le suivi du palet pour recréer les actions sur la glace avec des personnages du dessin animé patinant aux côtés de versions animées des joueurs NHL. L’animation en temps réel sera produite en association avec ESPN Edge Innovation Center et NHL EDGE Verizon, Beyond Sports et Silver Spoon. Un évènement baptisé « NHL Big City Greens Classic ».

Pour rappel, la NHL a signé un contrat de diffusion de 7 saisons avec Walt Disney Company (qui détient notamment ESPN et ABC) sur le cycle 2021-2028 pour une partie des droits TV de la ligue de hockey sur glace. Un contrat évalué à l’époque à 400 millions de dollars en moyenne par saison, soit 2,8 milliards de dollars sur 7 ans par le New York Times.

Une initiative qui vous rappellera évidemment celle de la NFL avec la chaine Nickelodeon. Ces dernières années, des matchs ont été diffusés sur la chaîne pour enfant avec l’incrustation de nombreux effets spéciaux et autres artifices (Bob L’Eponge, Slime…). Des émissions « NFL Slimetime » sont également venus enrichir la programmation de la chaîne pour faire vivre l’initiative dans le temps.

