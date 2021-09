La plateforme de crypto FTX nouveau partenaire de Mercedes F1

En marge du Grand Prix de Formule 1 de Russie, l’écurie Mercedes-AMG Petronas officialise la signature d’un contrat de partenariat avec FTX, plateforme de trading de cryptomonnaie.

Dans le cadre de cet accord, le logo FTX sera visible sur les monoplaces et les combinaisons de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La plateforme dédiée à la crypto devrait également proposer une collection NFT autour du team et mettre à disposition FTX Pay.

« Nous sommes l’écurie de F1 offrant la plus grosse exposition aux sponsors. La Formule 1 offre une audience internationale forte, c’est une plateforme globale avec une moyenne de 87 millions de téléspectateurs lors de chaque course » précisait il y a quelques mois Toto Wolff, CEO de Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Pour rappel, la Formule 1 a signé il y a quelques mois un contrat avec la plateforme Crypto.com. Selon le média américain CNBC, le montant du contrat est évalué à quelques 100 millions de dollars sur une durée de 5 ans, soit environ 20M$ par an en moyenne.