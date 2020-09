LaLiga s’associe à PortAventura World pour la création d’un parc à thème

Toujours très innovante dans ses partenariats commerciaux, LaLiga a annoncé cette semaine la création d’une joint venture avec PortAventura World.

En s’associant, la ligue de football espagnol et le parc d’attractions vont développer de nombreux projets en commun comme le lancement d’un jeu virtuel via une application. Dans le parc, un restaurant à thème, une boutique ou encore un centre numérique LaLiga seront également construits.

A terme, une nouvelle attraction sur le thème de LaLiga et même un parc LaLiga sont également programmés. L’occasion pour le championnat d’entrer en contact avec 5,2 millions de clients annuels du site.

Le projet, baptisé « The Beat Challenge », vise à développer de nouvelles opportunités mêlant divertissement sportif et parcs à thème. L’investissement structuré en 3 phases est clair :

10 millions d’euros pour l’expérience numérique et le restaurant à thème au sein du parc (saison de football 2021/22)

40 millions d'euros pour la deuxième phase qui comprend la conception et le développement d'une nouvelle attraction sur le thème de la Liga.

100 millions d'euros pour la phase finale et la création d'un parc à thème LaLiga au sein de PortAventura World.

« LaLiga est synonyme de divertissement. Avec cette joint-venture en partenariat avec un leader du loisir, nous renforçons ce concept et offrons à nos clubs l’opportunité d’amplifier leurs marques à l’échelle mondiale auprès d’un public plus jeune et familial » commente, Oscar Mayo, directeur des affaires, du marketing et du développement international de LaLiga, dans un communiqué.

« Chaque saison, PortAventura World recherche de nouvelles animations, avec une orientation de plus en plus numérique, afin de compléter l’expérience des clients, qui sont principalement des familles » ajoute David Garcia, directeur général de PortAventura World. « L’accord prévoit la possibilité d’exporter le projet vers d’autres pays ».

Avant cette association, d’autres organisations sportives comme le FC Barcelone, Ferrari (Ferrari Land), le PSG (PSG Experience) ou encore Lionel Messi (Messi Experience Park) ont lancé des projets « entertainment » similaires.