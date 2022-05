L’Accor Arena accueillera le NBA Paris Game 2023 le 19 janvier (Chicago Bulls – Detroit Pistons)

Ce midi, la NBA a officialisé l’organisation de son second match de saison régulière à Paris en janvier 2023. Le match opposera les Chicago Bulls aux Detroit Pistons à l’Accor Arena.

Freinée par la crise sanitaire ces deux dernières années, l’expansion de la NBA va pouvoir reprendre en France avec l’affiche Bulls – Pistons programmé le jeudi 19 janvier 2023.

« L’Accor Arena a fièrement accueilli le tout premier match de saison régulière de la NBA en France en 2020, ce qui a captivé les fans et permis de présenter notre installation de classe mondiale à un public mondial. C’est donc un honneur d’accueillir à nouveau un match de saison régulière en 2023, qui offrira aux fans un grand spectacle de sportivité et de divertissement, alors que l’audace et l’excellence continuent de guider notre programmation. » précise Nicolas Dupeux, Directeur général de l’Accor Arena, dans un communiqué.

Après le succès en 2020 et le sevrage ces deux dernières années, l’équipe organisatrice ne devrait pas avoir trop de mal à remplir la salle. Pour faire monter l’envie, la NBA remet en place comme il y a deux ans une plateforme d’inscription pour accéder aux informations sur la prévente.

Pour le moment, les partenaires de ce NBA Paris Game 2023 sont Foot Locker, Française des Jeux, Gatorade, Nike, SAP, Tissot et Yop. « Accueillir les Bulls et les Pistons à Paris pour notre deuxième match de la saison régulière sera un moment fort pour les fans en France et en Europe, et avec Paris qui accueillera les Jeux olympiques d’été en 2024, le basket-ball et la NBA sont bien positionnés pour une croissance continue en France dans les années à venir. » ajoute Ralph Rivera, NBA Europe and Middle East Managing Director.

Un évènement qui ravi évidemment la Ville de Paris. « Les amateurs de basket-ball en France attendaient avec impatience de pouvoir de nouveau assister à un match de cette envergure. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires de la NBA d’avoir à nouveau choisi Paris pour ce match de saison régulière » ajoute Pierre Rabadan, Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport. « Paris vibre pour le basket toute l’année et cet événement majeur contribuera à développer cette dynamique. Il n’y aucun doute sur l’enthousiasme qui sera exprimé par les Parisiens lors de l’officialisation de l’événement ».

Pour rappel, l’Accor Arena accueillera bientôt le premier évènement UFC en France. Ce sera le 3 septembre prochain.