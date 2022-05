Tennis – Daniil Medvedev aura bientôt son propre logo de marque visible sur des produits Lacoste et Tecnifibre

Actuel numéro 2 mondial au classement ATP, Daniil Medvedev aura bientôt son propre logo de marque. Une identité visuelle qui sera notamment visible sur des produits Lacoste et Tecnifibre, ses deux équipementiers.

Depuis de nombreuses années, Daniil Medvedev, vainqueur de l’US Open 2021, joue avec des raquettes Tecnifibre, marque française rachetée en 2017 par Lacoste holding (MF Brands Group). Un rapprochement qui a évidemment favorisé sa signature chez Lacoste en 2019. Un contrat renouvelé depuis jusqu’au moins 2026.

A la manière de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Jannik Sinner, Daniil Medvedev aura lui aussi son logo, comme nous l’a confirmé Nicolas Préault, CEO de Tecnifibre.

« Le logo correspond à Daniil et illustre notamment l’une de ses passions »

« Nous finalisons un très beau projet de marque Daniil Medvedev avec les équipes Lacoste. Vous retrouverez son logo sur des produits Lacoste et Tecnifibre. Le logo correspond à Daniil et illustre notamment l’une de ses passions… on ne peut pas tout dévoiler… c’est dans le domaine des jeux… des jeux vidéos, c’est subtil. Ca va arriver rapidement, c’est une question de quelques mois. » explique Nicolas Préault à Sport Buzz Business. « Il y a une vraie proximité entre Daniil et la marque, on l’a signé lorsqu’il était 329ème à l’ATP, Tecnifibre l’a beaucoup aidé, il y a un lien fort. »

Un ambassadeur russe à la notoriété mondiale qui favorise évidemment le développement d’image et commercial de la marque à travers le monde. En France, la marque compte bien profiter du temps fort « tennis » que représente Roland-Garros pour faire parler d’elle et de son ambassadeur qui a passé le premier tour aujourd’hui. Mais les récents évènements entre la Russie et l’Ukraine ont évidemment un impact direct sur certains dossiers en cours.

« C’est un sujet délicat » nous explique Nicolas Préault. « Oui la Russie est un marché important pour Tecnifibre et le groupe… Daniil est devenu N°1 mondial le jour même où la Russie envahit l’Ukraine… Il a fallu adapter notre communication, on a été plus light… nous lui avons demandé de retirer le drapeau russe sur son sac, il l’a parfaitement accepté… on a beaucoup échangé avec lui il est très embarrassé par la situation… Sa réponse est de dire, je suis un joueur de tennis, pas un politicien ni un homme d’armé. »

Avec Daniil Medvedev, numéro 1 mondial quelques semaines en mars, Tecnifibre peut s’appuyer sur un ambassadeur populaire sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le joueur russe âgé de 26 ans se rapproche de la barre symbolique d’1 million d’abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medvedev Daniil (@medwed33)

Une forte visibilité donc pour Tecnifibre, dont le logo a changé en 2019, renforcée également par le partenariat avec l’actuelle numéro mondiale au classement WTA Iga Swiatek. En padel, l’équipementier a également recruté le numéro 1 français Benjamin Tison.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

« Nous voulons faire 85 millions d’euros à l’horizon 2025 »

De quoi accompagner les ambitions commerciales de la marque dans les années à venir. « Après une année 2021 à 26 millions d’euros de chiffre d’affaires, nous voulons faire 85 millions d’euros à l’horizon 2025, sur le tennis, le padel, le squash et le golf pour la marque Lacoste » conclu Nicolas Préault.