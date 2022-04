Lacoste lance une collection au nom du nageur handisport Théo Curin

Début avril, Lacoste a dévoilé une collection de vêtements grand public qui porte le nom de du nageur handisport Théo Curin.

Une première dans l’histoire selon la marque puisque jamais un sportif amputé n’avait eu ce privilège auparavant. Une belle avancée.

Lacoste met le handisport à l’honneur. La marque au crocodile s’est associé au nageur quadri-amputé Théo Curin, double médaillé d’argent aux championnats du monde handisport 2017 sur 100m et 200m nage libre, pour créer la toute première collection portant le nom d’un athlète handisport.

« Du logo à l’ensemble des pièces, chaque élément est inspiré de la vie de cet athlète hors-normes ; notamment la traversée à la nage du lac Titicaca, théâtre de son dernier exploit qui marque le point de départ de cette nouvelle ligne » explique Lacoste dans un communiqué.

Pour mettre en image ce processus de création, l’agence créative BETC a suivi Théo Curin pendant un an, entre sa préparation du défi Titicaca et le design de sa collection.

Des produits stylés et bien pensés

Si cette collection est destinée à la fois grand public et aux personnes handicapées, chaque pièce a été conçue de manière à faciliter le quotidien de personnes en situation de handicap. Par exemple, les boutons ont été remplacés par des pressions ou des liens permettant de remonter facilement les manches ont été installés. Le tout en conservant l’élégance de Lacoste. Ce souci du détail inspiré de la vie quotidienne du nageur.

« Le fait qu’une marque comme Lacoste m’ait sollicité pour monter une collaboration comme celle-ci montre que les choses continuent à évoluer dans le bon sens. Ce qui m’a plu c’est d’avoir été impliqué dans chacune des étapes de la conception : choix des produits, couleurs, adaptations etc., et aussi qu’il s’agisse d’une collection universelle. C’est une grande fierté pour moi », concède Théo Curin.

« Il est une source d’inspiration »

« Ce fut une joie et un honneur de travailler avec Théo sur ce projet unique. Il est une source d’inspiration pour nous tous et son enthousiasme et sa détermination nous ont poussés à atteindre de nouveaux niveaux de créativité », précise Louise Trotter, Creative Director Lacoste.

La collection comprend deux tee-shirts (75 € pièce), un sweat (160€), deux casquettes (70€) et une doudoune (240€). L’ensemble des modèles, vendus depuis le 1er avril sur la boutique en ligne de la marque au crocodile et dans les magasins physiques, sont unisexe.

*En novembre 2021, Théo Curin a réussi la traversée du lac Titicaca (122 km) en 11 jours entre la Bolivie et le Pérou. L’athlète handisport a nagé en alternance avec l’ancienne nageuse Malia Metella et l’activiste écologiste Matthieu Witvoet dans l’eau à la température de dix degrés Celsius. Monstrueux.

