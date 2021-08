Tennis – Lacoste prolonge avec Novak Djokovic jusqu’en 2025

Cette semaine et à quelques jours du début de l’US Open, Lacoste a officialisé la prolongation de son contrat équipementier avec Novak Djokovic jusqu’au moins 2025.

Sous contrat avec le croco depuis 2017 et une présentation en grande pompe à Monaco, le tennisman serbe continuera donc d’écrire son histoire et certainement celle du tennis sous les couleurs de Lacoste. Djokovic vise à New York un 21ème titre du Grand Chelem ce qui ferait de lui le nouveau recordman unique de GC devant Federer et Nadal également à 20. En remportant l’US Open, le serbe réaliserait également le Grand Chelem avec les 4 titres majeurs remportés en 2021.

« Novak au-delà d’être un athlète hors norme, fait également partie de ces grands champions qui ont un magnifique état d’esprit aussi bien sur les courts qu’en dehors. Notre rencontre en 2017 a été un vrai coup de cœur. Son audace, sa ténacité et sa bienveillance m’ont impressionné et je suis fier que nous puissions poursuivre ensemble notre aventure commune et l’accompagner dans ses nouveaux challenges ! » déclare Thierry Guibert, Président du groupe Maus Frères qui détient Lacoste, dans un communiqué.

It’s an honor to extend my partnership with @LACOSTE. A true privilege to be a part of the family and continue the croc legacy! 🐊 #TeamLacoste https://t.co/tYQwx8l9Pu — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 24, 2021

8 Grand Chelem avec Lacoste

« Nous avons une vraie connexion avec Thierry Guibert. Nous échangeons très régulièrement et je sens son support à chaque moment clé de ma carrière. Il échange d’ailleurs aussi avec mon fan club sur les réseaux ! C’est assez incroyable de voir toutes ces personnes différentes à travers le monde se rassembler, se connecter pour m’apporter leur soutien ! » ajoute Novak Djokovic dans le communiqué.

A date, Novak Djokovic a remporté 8 tournois du Grand Chelem sous les couleurs de Lacoste sur ses 20. Ses précédents équipementiers textiles furent Uniqlo (2012), Sergio Tacchini et adidas.

Pour rappel, le serbe est sous contrat avec Asics pour les chaussures (contrat récemment prolongé également) et Head pour les raquettes.