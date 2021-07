L’application de picorage de matchs « Buzzer » lève 20M$ auprès d’investisseurs comme Michael Jordan, Patrick Mahomes et Naomi Osaka

Cette semaine, l’application Buzzer qui vous permet de « picorer » des matchs et évènements sportifs grâce au micropaiement a annoncé une nouvelle levée de fonds de 20 millions de dollars.

Encore en phase de test, Buzzer compte se lancer dans le grand bain d’ici la fin de l’année 2021. En attendant, les équipes de la plateforme qui proposera aux fans de sport la possibilité d’acheter par exemple les dernières minutes d’un match en quelques clics sur leur smartphone, accueillent de nouveaux investisseurs de renom.

De nombreuses personnalités du sport ont ainsi décidé de miser quelques deniers comme Michael Jordan, Patrick Mahomes, LaMelo Ball, Devin Booker, J. Cole, Wayne Gretzky, DeAndre Hopkins, Sabrina Ionescu, Auston Matthews, Connor McDavid, Renee Montgomery, Bobby Wagner ou encore Naomi Osaka.

« Buzzer est particulièrement bien adapté pour rassembler au même endroit le marché des sports en direct et l’adresser à une nouvelle génération de fans qui préfère le contenu mobile » précise Maha Ibrahim, partenaire-associé de Canaan, société qui a investi également dans Buzzer. « Avec une baisse de l’audience TV de nombreuses ligues, les médias sportifs connaissent un défi existentiel. Buzzer présente une nouvelle approche visant à redonner de la valeur au marché des sports en direct de 75 milliards de dollars. Avec Buzzer, nous pouvons envoyer des notifications hyper-personnalisées directement sur le téléphone des jeunes au moment où leur joueur, leur équipe ou leur sport est en direct. »

Avec cette nouvelle levée, Buzzer va notamment intensifier son recrutement pour développer de nouvelles fonctionnalités et conclure de nouveaux partenariats. Pour le moment, Buzzer a des accords avec la NBA, la NHL ou encore le PGA Tour.

« Nous envisageons Buzzer comme un outil de découverte qui ramènera les fans de la génération Z aux sports en direct avec un accès simple à des moments courts »

« Avec la prolifération de nouvelles plateformes de distribution, les fans ont de plus en plus de mal à savoir quand et où suivre le sport en direct, créant une expérience qui n’est pas optimisée pour leur mode de consommation. Nous envisageons Buzzer comme un outil de découverte qui ramènera les fans de la génération Z aux sports en direct avec un accès simple à des moments courts », précise Bo Han, fondateur et PDG de Buzzer, dans un communiqué.