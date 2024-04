Le Coq Sportif prolonge son contrat équipementier avec l’ESTAC (2024-2026)

Partenaires depuis 5 ans, l’ESTAC Troyes (Ligue 2) et Le Coq Sportif poursuivront leur collaboration pour deux saisons supplémentaires au minimum, soit jusqu’en 2026.

« L’ESTAC est extrêmement fière de pouvoir poursuivre cette collaboration d’excellence et d’authenticité avec Le Coq Sportif. Nous partageons ces valeurs d’excellence et d’identité propres au territoire aubois dont la proximité nous est essentielle. Nous avons un attachement particulier avec tout ce que la marque représente au niveau national et international et il nous tenait à coeur d’enrichir cette collaboration par de nombreuses activations, en lien avec les aubois. Nous célébrerons les 125 ans du Club l’an prochain, aux couleurs du Coq Sportif et c’est là l’un des plus beaux symboles » indique Mattijs Manders, CEO de l’ESTAC Troyes, dans un communiqué.

L’actuel 16ème de Ligue 2 consolide donc ses relations avec la marque sportive « voisine » et portera les tuniques de l’équipementier français pour les saisons 2024-2025 et 2025-2026, durant lesquelles les deux parties s’engagent à intensifier leur collaboration par des activations de proximité, en lien avec le territoire aubois.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure aux côtés de l’ESTAC, avec qui nous avons un lien tout particulier. La proximité, qui fait partie intégrante de notre collaboration, nous permet de travailler main dans la main et a créé depuis des années une relation de confiance entre la marque et le club. Durant les deux prochaines saisons, nos équipes mettront tout en oeuvre pour continuer de faire rayonner ce partenariat, et apporter au club des équipements de qualité. Nous sommes fiers d’accompagner les joueurs et le staff dans cette démarche d’excellence et avons hâte de concrétiser toutes les initiatives à venir. » ajoute David Pécard, Directeur Général de la marque Le Coq Sportif.

